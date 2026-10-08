יועז הנדל חושף עם מי הוא ילך אחרי הבחירות: "נלך איתו"

ברקע הסקרים האחרונים המציגים את מפלגת המילואימניקים כמי שנעה לסירוגין מעל ומתחת לאחוז החסימה, יו"ר המפלגה והשר לשעבר יועז הנדל מציג עמדה עצמאית חסרת פשרות. בדברים שנשא הבהיר הנדל כי סיעתו לא מתכוונת להשתלב באף אחד מהגושים הפוליטיים הקיימים, ותקף בחריפות את השר איתמר בן גביר.

בראיון לרדיו 103FM, הנדל פירט את תפיסתו הפוליטית והבהיר כי אינו מתכוון להתחייב מראש לאף מחנה: "אתה רגיל לזה שאתה אומר למישהו 'אתה צריך לבחור האם אתה עם המפלגות החרדיות האנטי-ציוניות או עם המפלגות הערביות'. אני לא עם אלה ולא עם אלה. אני אביא לך את הכלל – מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציוניים, אני הולך להיות איתו. מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציוניים ולא מנדטים של מפלגות חרדיות".

בדבריו התייחס הנדל לאפשרות של שיתוף פעולה עם דמויות מכלל הקשת הפוליטית הציונית: "איזנקוט הוא לא פסול בעיניי, אני לא מסכים עם הדרך המדינית שלו, אבל הוא לא פסול בעיניי. אם מחר נתניהו, איזנקוט ובנט יישבו ביחד – אז ברור שאני אהיה חלק".

בנוגע למצבה של המפלגה בסקרים הביע הנדל ביטחון מלא במעבר אחוז החסימה: "אנחנו כבר חודש עוברים בכל הסקרים, למעט פה ושם בשוליים, ואנחנו קרובים למנדט החמישי. אנחנו משוכנעים ב-100% שאנחנו לא נהיה רק הפתעת הבחירות – תהיה פה הצבעת מחאה, אנשים יצביעו את הפתק 'די'. כל המפלגות מקפיאות את המצב כפי שהוא. אתם יודעים מה מטריד אותי? אני מסתכל בפולימרקט וההימור הכי גבוה הוא שאחרי הבחירות האלו אנחנו נהיה בבחירות נוספות. אנחנו היחידים שלא נמצאים בגושים האלה ולא מקפיאים את המצב. אנחנו לא בגוש של נתניהו והחרדים כי אנחנו חושבים שזה מוביל להשתמטות המונית, ואנחנו לא בגוש של איזנקוט והמפלגות הערביות. מוינטר ועד בן גביר – אנחנו לא שייכים אליהם וגם לא לצד השני".