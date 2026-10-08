ינון מגל מותקף ברדיו: "ירדת מהפסים, לך לפגוש רופא"

שדרנית הרדיו פנינה בת צבי, תקפה היום (חמישי) בחריפות את ינון מגל, בעקבות קריאתו למשפחות החטופים ולעופרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס שאשתו ושני ילדיו נרצחו בשבי - לבקש סליחה מראש הממשלה נתניהו.

ברדיו 103fm אמרה בת צבי: "אני רוצה לפנות לינון מגל, מה, לא לקחת את הכדור הנכון? אתה יצאת מאיזון, ירדה טוטאל מהפסים, איבדת את שיקול הדעת. אנחנו ברדיו ששומר על חופש הביטוי, אף אחד לא אומר לך מה לדבר, אבל ככה? לדבר למשפחות חטופים? הכל בשביל לרצות את ביבי? אני אומרת לך, צא מהתפקיד שלך בעבודה, ואם צריך לך לפגוש רופא".

נזכיר כי מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס אמש ברדיו 103fm לסערה סביבו לאחר שקרא למשפחות חטופים שיצאו נגד נתניהו, להתנצל בפני ראש הממשלה.

בדבריו אמר מגל: "כל האירוע הוא פוליטי. בגלל שאני מאוד משפיע חייבים לעשות לי כמו עלילת הדם שעשיתם על נתניהו, ניתקתם את זה מהסיפור, אתה (בן כספית) עשית מעשה מתועב. באופן מחפיר הדלקת את המדורה הזו כשאתה יודע שזה שקר".

עוד הוסיף מגל: "אני החרגתי את משפחות החטופים, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, הייתי צריך להבהיר את הדברים מוקדם יותר הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות, ואני לגמרי מקבל את הדבר הזה. לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות".

נזכיר את דברי מגל שעוררו סערה. מגל פנה בקריאה למשפחות חטופים ואמר: "כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר 'מר הפקרה', אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק 'מחל' לנתניהו בקלפי בבחירות. מְחַל, מְחַל לנו, מְחַל לנו, כפר לנו, סלח לנו.