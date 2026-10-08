טל מאיר בתגובה ראשונה לסערה סביב ערוץ 14

( יוטיוב ערוץ 14 )

סערת השידורים סביב יום הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר מעוררת תגובות נזעמות ופולמוס נוקב במערכת התקשורת. מגישת 'ערוץ 14', טל מאיר, מתייחסת לראשונה באופן פומבי להחלטת הערוץ שלא להעביר בשידור חי את "הטקס הלאומי" שארגנו חלק ממשפחות ה-7 באוקטובר, ומגבה בנחרצות את מדיניות המערכת. "סוף סוף שוברים את הקול האחיד של התקשורת ונותנים קול אחר לחלק אדיר בעם שהסתכל על הטקס והרגיש שהוא לא חלק ממנו", אמרה מאיר, כשהיא מתייחסת לתחושות הקשות בקרב חלקי ציבור נרחבים סביב האופי והתכנים של האירוע.

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בדבריה חידדה מגישת ערוץ 14 כי הביקורת כלפי האירוע אינה מגיעה בלעדית מאנשי תקשורת או פוליטיקאים, אלא מגיעה גם מתוך המעגלים הראשונים של הנפגעים: "גם החטוף רום ברסלבסקי אמר שזה טקס פוליטי, וגם חלק מהמשפחות השכולות הרגישו שתוקעים להם סכין בגב".

את דבריה חתמה מאיר באמירה פוליטית נוקבת, המשקפת את המאבק התודעתי והתרבותי הניטש כעת בישראל: "זה הסיפור של הבחירות הקרובות".