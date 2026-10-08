נתניהו מציב קו אדום למפלגות הגוש: "זה לא יקרה"

עוד לפני שנחשפו תוצאות האמת בקלפי, המאבק על החלוקה המסתמנת של משרדי הממשלה כבר מצית אש בתוך המחנה הלאומי. במרכז הסערה עומד משרד המשפטים – מהתיקים הרגישים והמבוקשים ביותר במערכת הפוליטית.

על פי דיווח של יהודה שלזינגר באתר 'וואלה!', ראש הממשלה בנימין נתניהו קבע בימים האחרונים בשיחות סגורות כי במידה וגוש הימין ישיג את הרוב הדרוש וימליץ עליו להרכבת הממשלה, תיק המשפטים לא יעבור לידי אף אחת מהשותפות הקואליציוניות ויסיים את הסיבוב בידיה של מפלגת השלטון.

קביעה זו של נתניהו מגיעה כתגובה ישירה להצהרותיו הברורות של יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, אשר הודיע כי במסגרת המשא ומתן הקואליציוני בכוונתו לדרוש את المשרד עבור חברת הכנסת טלי גוטליב, המוצבת במקום השני ברשימתו.