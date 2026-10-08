הרב אליקים לבנון רומז: הוא צריך לפרוש מהמירוץ לבחירות

הרב אליקים לבנון התראיין היום (חמישי) בכאן מורשת אצל יוסי בן עטר, והתייחס לפגישתם של ראש הממשלה נתניהו והשר בצלאל סמוטריץ' עם רבנים דתיים לאומיים. נזכיר כי הדר בן גביר לא הוזמן לפגישה.

בדבריו אמר הרב: "הפגישה היום יוזמה של נתניהו. אנשי לשכתו הזמינו את הרבנים, והם ביקשו לצרף את סמוטריץ׳. על בן גביר: ״אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להזמין אותו. סמוטריץ׳ מייצג יותר את הציונות הדתית, אבל גם בן גביר ראוי שיהיה בפגישה כזאת".

בדבריו הוא תקף את ראש מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר ואמר: "הוא עדיין טירון ועשה כמה טעויות. כל מפלגה שספק אם תעבור את אחוז החסימה צריכה לרדת מהבמה".