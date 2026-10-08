סקר המנדטים הדרמטי: "אם זה נכון - תם הטקס"

הפרשן הפוליטי מיכאל שמש, התייחס לסקר המנדטים הדרמטי שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13, ובו יש לגוש נתניהו 55 מנדטים - נתון שיא בסקרים האחרונים, המצביע על חיזוק משמעותי לגוש הימין.

בדבריו כתב שמש: "אם המספרים של סקר חדשות 13 הערב יהיו גם תוצאות האמת, אפשר לומר: תם הטקס של ׳ממשלת איזנקוט׳.

ומותר כבר להתחיל לבקש הסברים מאיזנקוט ואנשיו ולשאול: מה הם עושים כדי לנצח?"

על פי נתנוני הסקר, נתניהו ואיזנקוט בשיוויון, כאשר כל אחת מהמפלגות מקבלת 20 מנדטים, בנט אחריהם עם 12 מנדטים, הדמוקרטים עם 10 מנדטים, הרשימה הערבית המשופת עם 10 מנדטים, ישראל ביתנו, יהדות התורה ועוצמה יהודית - כל אחת מהן עם 8 מנדטים.

ש"ס והציונות הדתית, כל אחת מהן עם 7 מנדטים, רע"ם עם 6 מנדטים, עמך ישראל עוברת את אחוז החסימה עם 5 מנדטים.

גוש האופוזיציה מתרסק ומקבל 50 מנדטים.