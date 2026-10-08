ינון מגל מצטרף לעלון השבת הפופולרי

( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

מתיחת פנים וחיזוק בולט בעיתונות המגזר: איש התקשורת והמגיש ינון מגל מצטרף לצוות הכותבים של השבועון ״עולם קטן״, ויחל לפרסם טור שבועי החל מהשבת הקרובה. הטור יופיע במהדורה המודפסת המחולקת בבתי הכנסת וכן בפלטפורמות הדיגיטליות של השבועון.

מגל נחשב לאנשי התקשורת הבולטים והמשפיעים בשיח הציבורי בשנים האחרונות. כיום הוא מגיש את תוכנית האקטואליה ״הפטריוטים״ בערוץ 14 ומשדר תוכנית אקטואליה יומית ברדיו 103FM. בעברו שימש כעורך הראשי של אתר וואלה!, הגיש את מהדורת ״מבט״ בערוץ הראשון ואף כיהן כחבר כנסת. מגל, ששירת בצה״ל כלוחם בסיירת מטכ״ל, מרבה לעסוק לאורך השנים בסוגיות ביטחוניות, לאומיות, חברתיות ופוליטיות הנמצאות בלב השיח הישראלי.

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הצטרפותו של מגל הינה חלק ממהלך התרחבות רחב שמובל במערכת ״עולם קטן״ בתקופה האחרונה. במסגרת זו הורחב העיתון להיקף של למעלה מ־80 עמודים מדי שבוע, לצד שדרוג הפעילות הדיגיטלית והרחבת נבחרת הכותבים והפרשנים.

ממערכת ״עולם קטן״ נמסר כי הצטרפותו של מגל היא חלק מתהליך ההתחדשות והצמיחה של השבועון, במטרה להרחיב את מגוון הדעות והפרשנויות ולבסס את ״עולם קטן״ כבית התקשורת המרכזי של הציבור הדתי-לאומי והמחנה הלאומי בישראל.