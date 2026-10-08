אלמוג בוקר זועק: "הם יעשו זאת שוב"

אלמוג בוקר ( משה שי / פלאש90 )

עיתונאי חדשות 12 וכתב הדרום, אלמוג בוקר, יוצא בקריאה חריפה וחד-משמעית נגד ההססנות במערכת הביטחונית והמדינית, ומזהיר מפני תרחיש שבו ישראל נמנעת מהכרעה טוטאלית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. בדברים נוקבים שפרסם, תקף בוקר את היעדר האמירה הברורה בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות: "העובדה שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, לא צועקים בקול חד וברור שחייב לחזור לרצועת עזה, לכבוש את העיר עזה, המעוז של חמאס, לטהר אותה ולפרק את חמאס מנשקו, מלמדת שלא למדנו כלום".

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בוקר קורא לציבור ולהנהגה לשנות את הפחדים המנחים את הקבלת ההחלטות: "אל תפחדו מחזרה ללחימה, תפחדו ממה יקרה אם לא נחזור ללחימה. זה לא איום, זה לא מסע הפחדה, זאת המציאות. הם יעשו זאת שוב. הם נערכים לכך בכל הכוח. כבר עכשיו".

לדברי כתב הדרום, המלווה את הטרור מעזה מזה שנים מקרוב, האשליה שגורם אחר ידאג לביטחון אזרחי ישראל חייבת להתפוגג: "אף אחד לא יילחם בשבילנו, אף אחד לא יגן עלינו. זה או אנחנו – או הם. אם לא נעשה זאת, הם יעשו זאת. שוב".