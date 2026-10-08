נתניהו וסמוטריץ' יוצאים להחזיר 5 מנדטים; בן גביר בחוץ

( יונתן זינדל / פלאש90 )

במערכת הפוליטית מעלים הילוך לקראת יום הבוחר: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפויים להשיק היום תוכנית עבודה משותפת וחסרת תקדים, שמטרתה להעיר כחמישה מנדטים של מצביעי ימין שלא תכננו לצאת ולהצביע.

את המהלך האסטרטגי מובילים נתניהו וסמוטריץ' בצוותא עם ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ. התוכנית נשענת על "משוואת המכפלות" של המפלגות – שילוב בין מוסדות, פעילים, פניות מדלת לדלת ושיחות טלפון ממוקדות – במטרה להגיע ישירות לכ-200,000 מצביעים פוטנציאליים ברחבי הארץ. המנגנון המשותף יפעל לניהול מתואם של יום הבחירות וסנכרון מסרים מלא, ויורכב מארבעה שלבים מרכזיים: המכשיר המרכזי יהיה מערך המרצה מבוסס מעבר מדלת לדלת במוקדים אסטרטגיים, לצד הצבת דמויות מפתח בתוך הקהילות לעידוד ההצבעה בקלפי. בנוסף, יופעל מערך סיוע לאלפי מצביעים המוגבלים בהגעתם לקלפיות, ותוקם חמ"ל טלפוני נרחב שיגיע לקהלים שאליהם מערך "דלת לדלת" אינו נגיש.

עוד באותו נושא נפתלי בנט מתחייב: לא אשב איתו בשום צורה חדשות סרוגים

השקת התוכנית המשותפת משקפת את שיתוף הפעולה ההדוק והאמון שנרקם בין נתניהו לסמוטריץ' בשנים האחרונות, בפרט במהלך הניהול המשותף של המלחמה והשהות ברגעים הקריטיים בבור בקריה. הכללתו של ישראל גנץ כגורם המוביל את המהלך בשטח מטעם שתי המפלגות מציגה היערכות לוגיסטית ופוליטית ממוקדת של המחנה הלאומי לקראת יום ההכרעה.