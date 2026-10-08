( תומר ניוברג / פלאש90 )

השירות המטאורולוגי מוציא הבוקר (חמישי) אזהרה כפולה לציבור הרחב מפני מפגעים בים התיכון ועומסי חום כבדים באזורי מזרח הארץ, ומזהיר מפני סכנות ממשית בשעות הקרובות.

האזהרה הראשונה, בתוקף עד השעה 10:00 בבוקר, נוגעת לים גבוה ומסוכן לרחצה לאורך חופי הים התיכון. גובה הגלים נמצא במגמת עלייה ונע בין 70 ל-110 ס"מ, דבר המייצר סכנת טביעה ממשית, סחף עמוק, זרמים חזקים ומערבולות המסכנות את הרוחצים. בשירות המטאורולוגי מציינים כי קיימת סכנת פציעה מגלים גבוהים המטיחים אבנים וסלעים, ומפצירים בציבור להיכנס למים אך ורק בחופים מוכרזים ובנוכחות מציל, ולהתרחק ככל הניתן ממזחים ושוברי גלים. במקביל, החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד ל-19:00 בערב, תיכנס לתוקפה אזהרה צהובה נוספת בשל עומס חום כבד. האזהרה תקפה לעמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה וזהורית ים המלח.

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בשל התנאים הקיצוניים הצפויים באזורים אלו, מזהירים מומחים מפני התייבשות, מכות חום ותנאי סביבה קשים, בעיקר עבור קשישים, חולים כרוניים ועובדים המהלכים תחת כיפת השמיים. כמו כן, קיים חשש לפגיעה זמנית באספקת החשמל באזורים אלו.

במערך ההסברה ממליצים לציבור באזורי עומס החום להקפיד על שתיית מים מרובה, לשהות במרחבים ממוזגים בשעות השיא, וללבוש ביגוד בהיר וכובע רחב שוליים בעת יציאה מחוץ למבנים. כמו כן, מוטלת חובה חמורה לשים לב ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכבים סגורים, ולבדוק את שלומם של שכנים וקרובים מבוגרים.