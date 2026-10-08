נפתלי בנט מתחייב: לא אשב איתו בשום צורה

מתקפה חזיתית מהאופוזיציה: על רקע התחקיר הצפוי להתפרסם בסוף השבוע במוסף '7 ימים', שבו ייחשפו הפרוטוקולים המקוריים מע ערב טבח ה-7 באוקטובר והשורות שהשמיט ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר מפלגת 'ביחד' וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יוצא במתקפה חריפה נגד נתניהו וממשלתו.

בראיון שהעניק הבוקר לתחנת הרדיו 103FM, הבהיר בנט באופן חד-משמעי כי הוא פוסל לחלוטין ישיבה משותפת עם ראש הממשלה: "אני לא הולך לשבת תחתיו כי הוא הבן אדם שהורס את מדינת ישראל. הוא הבן אדם שהוביל אותנו למלחמת אחים, לאסון מטורף, אנחנו לא נוכל לתקן את המדינה".

בנט קרא למחנהו להתעורר ולפעול לקראת הבחירות הקרובות: "כל התבוסתנות הזו... אני בתפקיד הנהגה ובתפקיד פיקוד כל חיי, מנכ"ל חברת הייטק, מפל"ג במגלן, כראש ממשלה ושר. התפקיד שלי זה לעצב מציאות ולא לפרשן. אני רואה דכדוך. תרימו את הראש. מה זו התבוסתנות הזו? אנחנו הולכים לנצח. צריך עכשיו לקרוע את הרחובות. זו הממשלה הכי מסוכנת והכי נוראה בתולדות מדינת ישראל. בואו ננצח".