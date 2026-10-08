העיתונאי הוותיק חושף: "נתניהו עדיין בטראומה מזה"

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

האם נראה עימות טלוויזיוני סוער לפני הבחירות? לאחר שיו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, שלח מכתב רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו והזמין אותו לעימות טלוויזיוני ישיר בלייב, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכוי לכך נמוך במיוחד.

מי שמספק הצצה לסיבה המרכזית להימנעותו של נתניהו הוא העיתונאי ניסים משעל, שהנחה את העימות המיתולוגי והאחרון שנערך בישראל ב-1999 בין נתניהו לבין יצחק מרדכי. בראיון לתחנת הרדיו 103FM התייחס משעל לסיכויי קיומו של עימות כזה כיום, והסביר כי המשקעים מאותו שידור היסטורי עדיין משפיעים על התנהלותו של ראש הממשלה: "נתניהו עדיין בטראומה של אותו עימות, ולא יחזור למשהו דומה", אמר.

עוד באותו נושא המהלך הדרמטי של הליכוד שיכריע את הבחירות חדשות סרוגים

משעל שחזר את הדרמה שהתרחשה באולפן ואת הביטחון המופרז עמו הגיע אז נתניהו לשידור: "ההערכה שלו הייתה שהוא מתחיל בנוק אוואט מהיר, רק שהוא לא ידע שהעוזרים של מרדכי הכינו אותו טוב והוא פתח במתקפה שהפתיעה אותי, הייתי בהלם".

לדברי משעל, התוצאה המפתיעה של אותו מפגש הובילה למסקנה חד-משמעית מצד נתניהו: "הוא קם, עזב את האולפן וקיבל את ההחלטה; יותר זה לא יקרה לי".