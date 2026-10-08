שלוש שנים אחרי המחדל: השינוי הדרמטי במערך התצפיתניות בצה"ל

תצפיתניות ( דובר צה"ל )

שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, צה"ל מקדם שורה של שינויים במערך התצפיתניות, במטרה לשפר את יכולות ההגנה, האיסוף והסיוע לכוחות הלוחמים. כך פרסמה הבוקר (חמישי) כרמלה מנשה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

אחד השינויים המרכזיים נוגע ליכולות המבצעיות של התצפיתניות. בצה"ל פועלים לפיתוח דור מתקדם של מערכת "רואה-יורה", לצד הכנסת אמצעים טכנולוגיים חדשים שיאפשרו לתצפיתניות לא רק לזהות איומים, אלא גם לסייע לכוחות הפועלים בשטח. במקביל, התצפיתניות צפויות לקבל הכשרה להגנה עצמית, הכוללת אימוני נשק, מטווחים וקרב מגע. זאת כחלק מהפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר, שבהם הותקפו גם מוצבים וחמ"לים סמוכים לגבול.

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החמ"לים יורחקו מהגבול, אך חלקם עדיין אינם ממוגנים

שינוי נוסף מתבצע במיקום החמ"לים ובהיערכותם לאירועי חירום. בצה"ל כבר העתיקו חלק מהחמ"לים למקומות מרוחקים יותר מהגבול, ונקבעו נהלים חדשים להתנהלות בזמן מתקפה.

עם זאת, עבודת המיגון עדיין לא הושלמה. חלק מהחמ"לים ממשיכים לפעול ללא מיגון מספק, ובצה"ל מתכוונים לפעול למיגון כלל המתקנים או להעברתם למיקומים בטוחים יותר.

בגזרת עזה כבר שונתה פריסת התצפיתניות, והן אינן מוצבות עוד בקו הקדמי כמערך מבודד. במקביל, נבחנים מחדש מספר התצפיתניות הנדרש ואופן שילובן במערך הגנת הגבולות.

"זה היה כישלון טוטאלי"

לצד השינויים בשטח, בצה"ל מודים בכשלים החמורים שהתגלו לפני המתקפה ובמהלכה. התצפיתניות העבירו התרעות על פעילות חריגה לפני 7 באוקטובר וגם בבוקר המתקפה, אולם האזהרות לא זכו למענה הנדרש.

"אין ספק שטעינו. זה היה כישלון טוטאלי", אמר גורם צבאי בכיר במסגרת הדיווח.

אחד הלקחים המרכזיים נוגע לאופן שבו מועבר ומנותח המידע המודיעיני. בעקבות זאת, בצה"ל מקימים סוכנות איסוף חדשה, שתאגד מידע המתקבל מהתצפיתניות ומהלוחמים ותשפר את שיתוף הפעולה עם אגף המודיעין.

על פי גורם ביטחוני, אחד הכשלים המרכזיים היה חוסר היכולת לחבר בין פריטי המידע שהגיעו מגורמים שונים ולגבש מהם תמונת מצב אחידה.

במסגרת השינוי, תחום האיסוף נבנה מחדש כמקצוע משולב, הכולל את מערך התצפיתניות, איסוף מודיעין עבור הכוחות המתמרנים ומשימות הגנת הגבולות. במקביל, מוכנסת מערכת טכנולוגית חדשה שנועדה לשפר את עיבוד המידע המגיע מהשטח.

גם תהליך קליטת התצפיתניות החדשות עובר שינוי. במסגרת תוכנית "אחות גדולה", מתגייסות עתידיות יוצרות קשר עם תצפיתניות ותיקות עוד לפני תחילת שירותן, במטרה להכיר מקרוב את התפקיד ואת האתגרים הכרוכים בו.

השינויים נמצאים בשלבי יישום שונים, כאשר בצה"ל ממשיכים לבחון את מבנה המערך ואת אופן הפעלתו בעקבות לקחי המלחמה.