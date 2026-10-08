בן גביר: "עשיתי לו גיהנום, אני גאה בזה"

בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, התייחס למצבו של בכיר חמאס הכלוא בישראל, חסן סלאמה, וטען כי השינויים שהוביל בתנאי הכליאה הביאו להידרדרות משמעותית במצבו.

בריאיון לאלעד עמדי ב"תכנית הערב" של רדיו גלי ישראל, סיפר בן גביר על התנאים שמהם נהנה סלאמה בעבר, והשווה אותם למצבו כיום. "חסן סלאמה, מחבל שהביא ל-46 נרצחים יהודים, נשים, ילדים, גברים, בקו 18 הידוע", אמר בן גביר.

לדבריו, בעבר נהנה סלאמה מתנאים מועדפים בכלא: "חסן סלאמה לפני איתמר בן גביר היה שמן, היה בלימודים, היה נותן הוראות ללוחמים וללוחמות, היה בתא מיוחד עם אוכל. הביאו להם עוד פינוקים כמו עופות ובשרים, עלי גפן ובקלאוות".

עוד באותו נושא ענת קם נגד עובדי שב"ס: "לא משכילים, אפס שאיפות בחיים" חדשות סרוגים

בהמשך תיאר השר את השינוי שלטענתו חל במצבו של סלאמה: "היום בוא תראה איך הוא נראה. העיניים שלו שידרו לי פחד. הגוף שלו נראה כצל אדם. וכל התנאים שלו - אני גאה, גאה בזה. זה המינימום של המינימום".

"רק על הגיהינום הזה שעשיתי לו אני מבקש מהציבור לבחור בי כדי שאני אוכל לעשות את אותם שינויים שעשיתי בשב"ס, במשטרה, בכיתות הכוננות, בנשקים, גם בצבא ההגנה לישראל", הצהיר.