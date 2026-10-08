ישראל תציל את אבו מאזן? הבקשה המפתיעה של הרשות הפלסטינית

אבו מאזן ( שאטרסטוק )

האם אבו מאזן מנסה להיעזר בישראל כדי להיחלץ ממבוכה פוליטית?

הרשות הפלסטינית העבירה לישראל בקשה רשמית לאפשר לחברי ועדת הבחירות הפלסטינית לפעול במזרח ירושלים וברצועת עזה, כחלק מההיערכות לבחירות המתוכננות לפרלמנט הפלסטיני. כך פרסם אמש (רביעי) אליאור לוי במהדורת כאן חדשות. אלא שמאחורי הבקשה עשוי להסתתר שיקול פוליטי נוסף. על פי הדיווח, התזמון שבו בחרה הרשות לפנות לישראל, דווקא בשבוע שבו מציינים שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מעורר את האפשרות שמדובר במהלך שנועד להביא לסירוב ישראלי. בתרחיש כזה, אבו מאזן יוכל להציג את ישראל כמי שמונעת את קיום הבחירות במזרח ירושלים, ולהשתמש בסירוב כנימוק לדחייתן או לביטולן.

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ברקע עומד החשש של יו"ר הרשות הפלסטינית מפני תבוסה אפשרית של מפלגתו, פת"ח, בבחירות הקרובות.

האיום הפוליטי המרכזי מבחינתו מגיע מכיוונו של מוחמד דחלאן, יריבו הוותיק, שפועל לגיבוש רשימה משותפת בתמיכת חמאס והג'יהאד האסלאמי.

שיתוף הפעולה בין הגורמים הללו עשוי להציב אתגר משמעותי בפני פת"ח ולשנות את מאזן הכוחות בזירה הפוליטית הפלסטינית.

כך, בעוד שבאופן רשמי מבקשת הרשות הפלסטינית את שיתוף הפעולה של ישראל בקיום הבחירות, לפי האפשרות שהועלתה בדיווח, דווקא סירוב ישראלי עשוי לשרת את האינטרס הפוליטי של אבו מאזן ולאפשר לו להימנע מהתמודדות מול יריביו.