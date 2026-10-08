היעדים כבר סומנו: ארה"ב נערכת למתקפה נרחבת באיראן

הפנטגון הנחה בימים האחרונים את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים את ההיערכות לחידוש פעולות צבאיות נרחבות נגד הרפובליקה האסלאמית. כך דווח בחדשות 12, מפי בכירים אמריקנים.

על פי הדיווח, ההנחיה אינה כוללת מועד לפתיחת המתקפה, והנשיא דונלד טראמפ עדיין לא הכריע אם להורות על חידוש הלחימה.

עם זאת, גורמים אמריקניים וישראליים מעריכים כי האפשרות לפעולה צבאית עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואף לפני הבחירות בישראל, נמצאת על הפרק.

אם תתקבל החלטה לצאת למתקפה, היא עשויה לכלול תקיפות אוויריות נרחבות נגד מתקני גרעין, תשתיות חיוניות ומתקני אנרגיה באיראן.