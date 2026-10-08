היעדים כבר סומנו: ארה"ב נערכת למתקפה נרחבת באיראן

הפנטגון הנחה בימים האחרונים את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים את ההיערכות לחידוש פעולות צבאיות נרחבות נגד הרפובליקה האסלאמית. כך דווח בחדשות 12, מפי בכירים אמריקנים.
על פי הדיווח, ההנחיה אינה כוללת מועד לפתיחת המתקפה, והנשיא דונלד טראמפ עדיין לא הכריע אם להורות על חידוש הלחימה.
עם זאת, גורמים אמריקניים וישראליים מעריכים כי האפשרות לפעולה צבאית עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואף לפני הבחירות בישראל, נמצאת על הפרק.
אם תתקבל החלטה לצאת למתקפה, היא עשויה לכלול תקיפות אוויריות נרחבות נגד מתקני גרעין, תשתיות חיוניות ומתקני אנרגיה באיראן.
הדיון החשאי בקמפ דייוויד והשיחה עם נתניהו
ביום שישי האחרון התכנסו בכירי צוות הביטחון הלאומי של טראמפ בקמפ דייוויד לדיון שנמשך מספר שעות. לדברי גורם ישראלי, אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בפגישה הייתה האפשרות לפתוח בסבב תקיפות נוסף נגד איראן.
בכיר ישראלי המעורה בפרטים ציין כי הדיונים בנושא התגברו לאחרונה, אך העריך שהאפשרות לחידוש המלחמה לפני הבחירות עדיין אינה גבוהה. לדבריו, לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב עשויה האפשרות לפעולה צבאית להפוך לממשית יותר.
על פי ההערכות המובאות בדיווח, במקרה של חידוש המלחמה, ארצות הברית וישראל צפויות לפעול בתיאום, וייתכן שגם חיל האוויר הישראלי ישתתף בתקיפות.
החשש בישראל: איראן תנסה להקדים את המתקפה
לצד ההיערכות האמריקנית, בישראל עוקבים בדאגה אחר התנהלות המשטר האיראני. שני בכירים ישראלים העריכו כי ההנהגה בטהרן נמצאת במצב של חשדנות ולחץ בעקבות המתקפות שספגה בעבר.
לדבריהם, החשש האיראני מפני מתקפת פתע נוספת עלול להוביל את טהרן לנסות וליזום מתקפה משלה, במטרה להקדים את ישראל וארצות הברית.
תרחיש כזה עלול לכלול שיגור טילים בליסטיים לעבר ישראל ולהוביל להסלמה אזורית נוספת, דווקא בשבועות האחרונים של מערכת הבחירות.
בעבר הימין ידע להילחם בעוצמה ובלי להסס והיום ביבי גורר רגליים בשביל אינטרס פוליטי, ככה לא מנהלים ביטחון