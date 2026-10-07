גורם בש״ס אמר לסרוגים כי הציבור יגיע להילולת הרב עובדיה יוסף זצ״ל, שאותה, לדבריו, ביטלו בג״ץ והיועמ״שית. נכון להיום ההיערכות לקראת הגעת כ־100 אלף מתפללים.

״עם ישראל יוכיח בהמוניו ליועמש״ית ולבג״צ שביטלו את ההילולה - מורשתו של מרן חיה וקיימת, נרו לא יכבה לעולם״, אמר הגורם.

העלייה לציון הרב עובדיה יוסף בבית העלמין סנהדריה בירושלים תחל ביום שלישי בערב, ליל ג׳ בחשוון, וצפויה להימשך עד יום חמישי. בהודעה נמסר כי כ־100 אלף מתפללים צפויים להגיע במהלך ימי ההילולה.