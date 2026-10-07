גורם בש״ס אמר לסרוגים כי הציבור יגיע להילולת הרב עובדיה יוסף זצ״ל, שאותה, לדבריו, ביטלו בג״ץ והיועמ״שית. נכון להיום ההיערכות לקראת הגעת כ־100 אלף מתפללים.
״עם ישראל יוכיח בהמוניו ליועמש״ית ולבג״צ שביטלו את ההילולה - מורשתו של מרן חיה וקיימת, נרו לא יכבה לעולם״, אמר הגורם.
העלייה לציון הרב עובדיה יוסף בבית העלמין סנהדריה בירושלים תחל ביום שלישי בערב, ליל ג׳ בחשוון, וצפויה להימשך עד יום חמישי. בהודעה נמסר כי כ־100 אלף מתפללים צפויים להגיע במהלך ימי ההילולה.
לצורך תיאום ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים הוקם צוות היגוי מיוחד, שיפעל בתיאום מול המשטרה והגורמים הרלוונטיים. במסגרת ההיערכות, אוטובוסים רבים צפויים להגיע מכ־70 ערים ברחבי הארץ, והקווים העירוניים בירושלים המגיעים לאזור צפויים להיות מתוגברים.
במתחם הציון יוקמו אוהלים לתפילה ואוהלים לשתייה קלה. עשרות סדרנים ומאבטחים יוצבו במקום כדי לסייע בהכוונת הציבור ובשמירה על הסדר.
הכניסה למתחם הציון תהיה מצומת שדרות אשכול־ארץ חפץ, ורחוב בלוי ישמש ליציאה בלבד. בהודעה נמסר כי צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור צומת סנהדריה ובצירים המובילים לציון, ומפת הסדרי התנועה ודרכי הגישה תפורסם בהמשך.
הציבור מתבקש להימנע ככל האפשר מהגעה ברכב פרטי לאזור, בשל עומסי התנועה וההגבלות הצפויות. ניתן לחנות בחניונים העירוניים או בשכונות הסמוכות ולהגיע למתחם בתחבורה ציבורית. בדוברות ההילולה קראו לציבור להישמע להנחיות הסדרנים, המאבטחים והמשטרה.