אחרי הפרידה בדמעות: רונאלדו במחווה מרגשת למסי

"ליאו, כל כך הרבה שנים שאתה מגן על המדינה שלך וסיפור שיישאר לנצח. כל הכבוד על מה שהשגת עם ארגנטינה. חיבוק”, כתב רונאלדו בתגובה לפוסט שהעלה מסי באינסטגרם. בתוך זמן קצר הפכה התגובה לאחת המדוברות סביב הפרידה של הכוכב הארגנטינאי, והאוהדים קיבלו הצצה ליחסים המכובדים בין שניים מהשמות הבולטים בכדורגל העולמי.

מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה אחרי 21 שנים במדים הלאומיים. המשחק האחרון שלו הסתיים בניצחון 0:3 על בנין, ובערב הפרידה כבש שער ובישל פעמיים. בדקה העשירית נעצר המשחק כמחווה למספר המזוהה איתו, והקהל באצטדיון המונומנטל הריע לו ממושכות.

בסיום המשחק התקשה מסי להסתיר את ההתרגשות. בפוסט הפרידה שלו כתב: “הרגע הגיע. אני עוזב בשלום. נתתי את הכול. החולצה הזאת הייתה החלום שלי, הגאווה שלי והחיים שלי”. הוא סיים את דרכו בנבחרת עם 208 הופעות ו־126 שערים, כשהוא שיאן ההופעות ומלך השערים שלה בכל הזמנים.

המסר של רונאלדו הגיע לאחר שמסי הודה לאוהדים על האהבה שקיבל לאורך הקריירה. לצד המילים החמות, הוא בירך אותו על הישגיו עם ארגנטינה ושלח לו חיבוק. התגובה הקצרה בלטה במיוחד על רקע היריבות רבת השנים בין השניים, והצטרפה לערב שבו מסי נפרד מהנבחרת עם שער, שני בישולים ודמעות.

בקריירה הבינלאומית שלו הוביל מסי את ארגנטינה לזכייה בקופה אמריקה ב־2021, בגביע העולם ב־2022 ובקופה אמריקה נוספת ב־2024. כעת, לאחר שהנבחרת נפרדה מהקפטן שלה, רונאלדו סיכם את דרכו במדים הלאומיים במילים פשוטות: “סיפור שיישאר לנצח”.