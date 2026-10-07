נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי), ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, לשיחה שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ סיפר כי איחל לנתניהו ולעם בישראל כל טוב, והדגיש כי האחראים למתקפה משלמים מחיר כבד על מעשיהם.

"שוחחתי עם ביבי נתניהו ואיחלתי לו כל טוב, ואיחלתי לעם בישראל כל טוב", אמר טראמפ. בדבריו השתמש הנשיא האמריקני בכינוי "ביבי", כאשר התייחס לשיחה עם ראש הממשלה.

לאחר מכן עבר טראמפ להתייחס ישירות למתקפת 7 באוקטובר 2023 ולמחיר שנגבה בעקבותיה. "זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה", אמר הנשיא האמריקני על יום הטבח.

טראמפ הוסיף מסר חד בנוגע לצד שביצע את המתקפה: "הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהוא עשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי), ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, לשיחה שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ סיפר כי איחל לנתניהו ולעם בישראל כל טוב, והדגיש כי האחראים למתקפה משלמים מחיר כבד על מעשיהם.

"שוחחתי עם ביבי נתניהו ואיחלתי לו כל טוב, ואיחלתי לעם בישראל כל טוב", אמר טראמפ. בדבריו השתמש הנשיא האמריקני בכינוי "ביבי", כאשר התייחס לשיחה עם ראש הממשלה.

לאחר מכן עבר טראמפ להתייחס ישירות למתקפת 7 באוקטובר 2023 ולמחיר שנגבה בעקבותיה. "זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה", אמר הנשיא האמריקני על יום הטבח.