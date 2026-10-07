המהלך הדרמטי של הליכוד שיכריע את הבחירות

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

במערכת הפוליטית מגבירים את ההיערכות לקראת יום הבוחר, ובמפלגת הליכוד כבר גיבשו את תוכנית העבודה המרכזית שאמורה להביא להכרעה במפת המנדטים.

על פי דיווח בערוץ 14, במפלגה השלימו בימים האחרונים עבודת מטה מקיפה במסגרתה מופו באופן מדוקדק תוצאות הבחירות הקודמות בכל רחבי הארץ, תוך ניתוח דפוסי ההצבעה ואחוזי ההשתתפות בכל עיר ושכונה. על בסיס הנתונים הללו, הציבו בליכוד יעדי הצבעה ממוקדים לכל אחד ממעוזי המפלגה והערים המזוהות עם המחנה הלאומי.

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לפי הדיווח, הערכת המצב הפנימית במטה הליכוד מעלה כי הגדלת שיעור ההצבעה בערים הללו בשיעור של 5% עד 7% בלבד מעבר לנתוני הבחירות הקודמות, עשויה להיות הגורם המכריע שיבטיח את ניצחון המחנה וישנה את תמונת הגושים לטובתם.