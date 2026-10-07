הח"כ מש"ס מעריך: זה מספר המנדטים שגוש נתניהו יקבל בבחירות

יו"ר סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, תקף היום (רביעי) בחריפות חסרת תקדים את היועצת המשפטית לממשלה ואת המערכת המשפטית, לצד הבהרת נאמנות מוחלטת לגוש הימין.

בראיון לרדיו 'קול ברמה', התייחס אזולאי למעצרים האחרונים ולמתיחות מול הייעוץ המשפטי, וטען כי מדובר במהלכים מתוכננים מראש. "היועמ"שית עושה את המעצרים כעת בכוונה תחילה, על מנת לעשות כאוס ולסכסך", אמר אזולאי והוסיף אמירה חריפה: "היא השפוטה של גיל לימון".

לדבריו, הצעדים הללו נובעים מתוך חשש של המערכת המשפטית מהתחזקות המחנה האמוני. "הם רואים שיש התעוררות בציבור האמוני והם מפחדים. הם לא מבינים שהציבור המסורתי חזק יותר מהציבור השמאלני", הבהיר.