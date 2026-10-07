( שלו שלום )

תחקיר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 12 הציג שורה של מכתבים, התרעות ועדויות על שיחות שהתקיימו בחודשים שקדמו לטבח 7 באוקטובר. לפי התחקיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר מפני שחיקת ההרתעה, סכנת מלחמה והאפשרות שאויבי ישראל ינצלו את המשבר הפנימי, אך חלק מהבקשות לפגישות עם ראשי מערכת הביטחון נדחו.

ב-19 במרץ 2023 שלח ראש חטיבת המחקר באמ"ן דאז, עמית סער, מכתב התרעה לנתניהו. סער כתב: "אנחנו רואים התלבטות בשאלה אם לשבת על הגדר ולתת לישראל להמשיך ולהחליש את עצמה או לנקוט יוזמות ולהחריף עוד יותר את מצבה". לאחר המכתב ביקשו הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר פגישה דחופה עם נתניהו, אך לפי הדיווח הבקשה נדחתה. יומיים לאחר מכן שלח הלוי לנתניהו מסמך שכותרתו "הערכת מצב כוללת, בין אדום לכחול". במכתב הזהיר הרמטכ"ל כי המשבר הפנימי הפך למרכיב מרכזי בהערכת המצב של אויבי ישראל.

רונן בר ( (צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90) )

"המצב הפנימי הופך להיות מרכזי בהערכת המצב של אויבינו", כתב הלוי. בהמשך הוסיף: "ביטחונה של ישראל מבוסס בין היתר על הרתעה, שנשחקת בימים אלו, והאויבים בכלל הזירות מזהים הזדמנות להאיץ תהליך שלראייתם יוביל בסופו לקריסתה של ישראל".

לפי התחקיר, הלוי ביקש להציג את הדברים בדיון בפני נתניהו ובכירים נוספים, אך דיון על המסמך לא התקיים.

בחודש יולי נמשכו האזהרות. ב-16 ביולי כתב סער לנתניהו כי "המשבר הפוליטי-חברתי מעודד את איראן, חיזבאללה וחמאס להסתכן בפעולות נגד ישראל". ב-23 ביולי העביר הלוי מכתב נוסף, שבו התריע מפני הפגיעה בהרתעה והסכנה שבהמשך המגמה.

לפי חדשות 12, נתניהו הגיב לדברים בכעס ואמר: "זה לא אנחנו! שידברו עם אלה בקפלן". באותם ימים התקשר בר לנתניהו בטלפון האדום ואמר לו: "אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התרעה אסטרטגית למלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור".

ה-7 באוקטובר ( צילום: שאטרסטוק )

יום לאחר מכן, לפני ההצבעה על ביטול עילת הסבירות, נדחו לפי הדיווח בקשותיהם של בר והלוי להיפגש עם ראש הממשלה. לאחר השלמת החקיקה נפגש נתניהו עם הלוי, שאמר לו: "אתם הצבעתם, אתם החלטתם. אני חושב שאנחנו באזור סכנה".

האזהרות נמשכו גם באוגוסט ובספטמבר. ב-9 באוגוסט אמר בר בדיון בוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון: "אנחנו על סיפה של הסערה המושלמת. יש חשש למלחמה זירתית. ישראל בגירעון הרתעתי".

ב-7 בספטמבר, חודש לפני הטבח, שלח שר הביטחון דאז יואב גלנט לנתניהו מכתב בן שבעה עמודים. לפי המכתב, הערכת אמ"ן הייתה כי החרפת המשבר הפנימי "מעמיקה השחיקה בדימוי ישראל בקרב אויבינו, מחריפה הפגיעה בהרתעה ומתגבר הסיכוי להסלמה".

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עם זאת, בתחקיר הודגש כי מדובר בהתרעות אסטרטגיות מפני מלחמה והסלמה, ולא בהתרעה על תוכנית מסוימת של חמאס. עוד צוין כי האחריות על תרגום האזהרות להיערכות מבצעית מוטלת על בכירי מערכת הביטחון, שנכשלו במניעת מתקפת הפתע.

מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה נתניהו לא קיבל שום התרעה מקדימה לפני ה-7 באוקטובר על התקפת חמאס מרצועת עזה או חמאס. ההפך הוא הנכון. כפי שמופיע בפרוטוקולים הרשמיים שמסר ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, ראשי מערכת הביטחון טענו פעם אחר פעם שחמאס מורתע, שפניו להסדרה, ושיש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת 'לשמר את השקט'".