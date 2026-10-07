נשק ביולוגי? טראמפ מוסר עדכון על התפתחות המגפה ברוסיה

בשיחה שגרתית עם כתבים בבית הלבן נשאל הנשיא טראמפ בקשר להתפשטות חיידקי המגפה ברוסיה, ואף בשאלה האם מדובר בדליפת נשק ביולוגי רוסי ממעבדת מחקר סודית.

הנשיא טראמפ נשאל על ידי אחד הכתבים בחדר "האם המגפה ברוסיה היא נשק ביולוגי?" שאלה דומה לאלה שעלו לאחר תחילת גלי ההידבקות הראשונים בנגיף הקורונה, בעקבות קיומה של מעבדת מחקר ביולוגית באזור ווהאן.

טראמפ לא שלל לחלוטין את האפשרות, אך גם לא נשמע משוכנע שמדובר בנשק: "אנחנו לא חושבים, אנחנו הולכים לוודא בקרוב, אבל אנחנו לא חושבים כך. אם אתה מקשיב להם (רוסיה) זה תחת שליטה, אבל אנשים אמרו את זה גם בעבר, ואנחנו מקווים שזה באמת תחת שליטה".

הוא המשיך והסביר: "הם מאוד מתוחכמים, אנחנו באמת מקווים שזה תחת שליטה וזה מה שהם אומרים".

אך באותה נשימה ענה טראמפ לכתב שהזכיר את דמיון המקרה לתחילת הקורונה והודיע: "אנחנו שמענו את זה בעבר, הרבה פעמים". בקשר לדמיון בין המקרים הסביר: "סין לא אמרה הרבה אז, ורוסיה לא אומרת הרבה היום, אבל הם אומרים שזה תחת שליטה".