בג"צ שוב דוחה את הבחירות למבקר המדינה 

סאגת בחירת מבקר המדינה. שופטת בית המשפט העליון רות רונן דורשת מהכנסת לבחון אפשרות לבחור את מבקר המדינה עוד בכנסת הנוכחית:

"הצדדים מתבקשים להתייחס עד ליום 15.10.2026 לשאלה המשפטית... ביחס לאפשרויות השונות של קיום הליך הבחירה בכנסת חדשה, ככל שלא יושלם בכנסת הנוכחית (קרי קיום הסבב השני של ההצבעה; קיום ההצבעה מראשיתה; קיום ההליך מראשיתו).

רונן הוסיפה כי "היועצת המשפטית לממשלה תשקול את התייצבותה להליך דנן"

נזכיר כי הבחירות למבקר המדינה נערכות בצורה חשאית ודורשות רוב של 61 לאחד המתמודדים. בבחירות בכנסת, גבר יוסף אלרון על מיכאל ראבילו בסיבוב הראשון אך לא השיג את ה-61.

בסיבוב השני ניצח ראבילו, אך חלק מחברי הקואליציה צילמו את עצמם בווידאו תוך כדי הצבעה. בג"צ ביטל את הבחירות ודרש בחירות חוזרות בסיבוב השני.

יו"ר הכנסת סרב לקבל את התכתיב של בג"צ ולא קיים בחירות. הכנסת התפזרה בינתיים ולא נראה כי הבחירות יתקיימו בכנסת הנוכחית.

כעת עולה סוגיה משפטית, האם בכנסת הבאה, יחל כל ההליך מחדש (כולל הגשת שמות), או שהבחירות יתקיימו בין ראבילו ואלרון, מהסיבוב הראשון או לפי חוקי הסיבוב השני.