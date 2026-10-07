הזמר המפורסם תוקף: "טראמפ האמריקאי הגרוע אי פעם"

המוזיקאי ג'ק ווייט תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דברים שאמר על לוס אנג'לס וסן דייגו במהלך כנס בחירות. בפוסט פומבי באינסטגרם הוא פנה גם לתומכי הנשיא בשתי הערים.

ווייט פרסם באינסטגרם תגובה חריפה לדברים שאמר טראמפ בעצרת בנברסקה. הנשיא התייחס לעימות עם איראן ואמר כי איראן יכולה "לחסל" את לוס אנג'לס וסן דייגו. הקהל במקום הגיב במחיאות כפיים.

ווייט פנה ישירות לרפובליקנים ולשמרנים שמתגוררים בלוס אנג'לס ובסן דייגו, וביקש מהם לצפות בסרטון של דברי טראמפ.

הוא תקף גם את תגובת הקהל בעצרת. בפוסט כתב כי תומכי הנשיא מחאו כפיים ועודדו לאחר הדברים. ווייט השתמש בשפה חריפה כלפי טראמפ ותומכיו.

המוזיקאי כינה את טראמפ "האמריקאי הגרוע בכל הזמנים". הוא גם טען שהנאמנות של תומכי הנשיא כלפיו אינה מובנת בעיניו.

העימות בין השניים אינו חדש. ווייט מתח בעבר ביקורת פומבית על טראמפ.