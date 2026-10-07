סקר מנדטים: נתון שיא לנתניהו, איזנקוט מתרסק

סקר מנדטים חדש שפורסם על ידי חדשות 13 מציג נתונים שלא נראו עד כה, גוש נתניהו הופך לגוש הגדול בבחירות בפער משמעותי, בעוד מפלגת ישר של איזנקוט מתחילה לאבד גובה והגוש מתרסק יחד איתו.

המספרים החדשים והדרמטיים מציגים מציאות חדשה לחלוטין, גוש הימין ונתניהו עולים גבוה בסיכוי להיות מרכיבי הממשלה הבאים. על פי הסקר אילו הבחירות היו מתקיימות היום, הרכב הכנסת הבאה היה נראה כך:

ישר – 20

הליכוד – 20

בנט – 12

גולן – 10

סמוטריץ׳ – 7

וינטר – 5

רע״מ – 6

הנדל זליכה – מתחת לאחוז החסימה

גוש נתניהו משיג נתון שנראה עד כה כדמיוני בזכות מעברו של וינטר, צניחתו של איזנקוט ל-20 מנדטים בלבד ונפילת מפלגת זליכה/הנדל מתחת לאחוז החסימה. הימין עומד על 55 מנדטים בעוד גוש איזנקוט עומד בשפל של 50 מנדטים בלבד.

המפלגות הערביות מצידן עומדות על 15 מנדטים אך גם המנדטים של רע"מ לא יכולים להביא את איזנקוט אל מעבר לקו הסיום.