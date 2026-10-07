הזיכרון הלועזי, השבר העברי והערבות שמעבר לקיטוב

לוח השנה הישראלי נע כעת על שני צירים מקבילים ומדממים. מצד אחד – ה-7 באוקטובר, התאריך הלועזי שהפך למותג של חורבן, יום זיכרון אזרחי המזוהה עם השבר הגדול, המחדל הלאומי והקיטוב החברתי שלפני ואחרי.

מצד שני – שמחת תורה, התאריך העברי שבו התחולל הטבח בתוך ימי המועד. הפער הזה בין הלועזי לעברי אינו רק עניין טכני של ימים משתנים בלוח, אלא שיקוף של השבר הישראלי: בין החול לקודש, בין הזעקה האזרחית לזיכרון הדתי, ובין המחלוקת המפלגת לבין השותפות שנכפתה עלינו באש.

ה-7 באוקטובר היה אמור להיות עבורי עוד מוצאי חג. כמו בכל שנה, תכננתי להיות בהקפות השניות והשלישיות בישיבת "הר המור", לרקוד אל תוך הלילה ולחגוג את השייכות הטהורה לתורה – שמחה שאינה תלויה בדבר, המבטאת חיבור אינטימי כמו "חדר ייחוד" של חתן וכלה. אלא שהטבח גדע את הריקוד, והפך את יום החג של לוח השנה העברי ליום האסון של ה-7 באוקטובר.

במקום תזמורות וספרי תורה, מצאתי את עצמי בווסט קרמי, בחשיכה מוחלטת, למרגלות תעלת הניקוז בצומת כפר עזה. מלאכת פינוי החללים מתחת לאש דרשה מאיתנו תעצומות נפש פיזיות ורוחניות. הרמת כל גופה בזהירות, ממש בחיבוק, כדי להגן על כבודה, והחלפת שירי החג במילות תפעול קצרות – "להרים", "תמשוך", "תזהר פה", "תסגור" – הפכו להקפה הכואבת והאמיתית ביותר של אותו לילה.