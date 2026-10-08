תוך חודשיים: כוכבת "צער גידול בנות" סבתא בפעם השנייה

שמחה כפולה ומרגשת במיוחד בבית משפחת ביור: נטאשה ביור, בתם של כוכבת "צער גידול בנות" קנדס קמרון ביור ושחקן הופסקי לשעבר ואלרי ביור, ילדה את בתה הבכורה, ויני הליין. נטאשה בת ה-28 ובעלה, כוכב סדרת הנוער "גוד לאק צ'ארלי" בראדלי סטיבן פרי, שיתפו בבשורה המרגשת ברשתות החברתיות וריגשו את המעריצים.

ההורים הטריים שיתפו בחשבונות האינסטגרם שלהם סדרת תמונות פולרואיד מתוקות, שבהן הם נראים מחבקים ומנשקים את הילודה הטריה. נטאשה כתבה בהתרגשות: "זו תמיד היית את, ויני שלי", בעוד בראדלי בן ה-27 הוסיף: "ברוכה הבאה לעולם, ילדת ויני המתוקה שלי". הסבתא הגאה קאנדס לא יכלה לעצור את הדמעות והגיבה לפוסט: "קיבלת את הילדה הקטנה והמתוקה שלך".

הגעתה של ויני הקטנה מגיעה חודשים ספורים בלבד לאחר שהזוג שיתף בגילוי לב על המסע אל ההיריון. נטאשה סיפרה כי השניים הופתעו לגלות שנקלטו כבר בניסיון הראשון, בעקבות טעות באפליקציית מעקב הביוץ שלה: "בחיים לא חשבנו שזה יקרה בניסיון הראשון! זה היה הלם מוחלט ושמחה מציפה. עד היום שאני רואה את הסרטון אני מתחילה לבכות".

עבור קאנדס קמרון ביור מדובר בתקופה עמוסה בברכות ובשינויים משפחתיים: רק בחודש אוגוסט האחרון נולד נכדה הראשון, בונד ליאו, לבנה לב ביור ולאשתו אליוט. בונד הקטן נולד כפג 10 שבועות מוקדם מהצפוי, ולאחר ששהה שישה שבועות בפגייה תחת השגחה צמודה, הגיע בשלום לביתו.

קאנדס שיתפה אז בפוסט מרגש על תחושותיה כסבתא טרייה: "לא היה לי מושג כמה אהבה תהיה לי לנכד שלי. זו אהבה שאין כדוגמתה, מעבר לכל מה שדמיינתי. הלב שלי כל כך מלא". כעת, עם הצטרפותה של הנכדה החדשה ויני הליין למשפחה, קאנדס חוגגת רשמית את מעמדה החדש והמוכפל כסבתא מאושרת לשני נכדים קטנים.