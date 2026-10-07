"לאס וגאס של העת העתיקה": הממצא שמסעיר את הארכיאולוגים

ממצא ארכיאולוגי יוצא דופן בצרפת מעורר שאלות מסקרנות על חיי הפנאי של תושבי האימפריה הרומית. בחפירות בכפר גראן שבחבל ווז', שבו שכנה בתקופה הרומית עיר חשובה ומשגשגת, נמצאו יותר מ-1,000 קוביות משחק עשויות עצם בשטח מצומצם יחסית.

החפירות באזור החלו בשנת 2022, ובמהלך העונות שלאחר מכן נחשף מבנה קטן, שגודלו כ-4.5 על 3.8 מטרים. בסביבתו נמצאו לצד הקוביות גם מטבעות ברונזה, כלי חרס, עצמות בעלי חיים, סיכות וחפצים אישיים נוספים. שלוש מהקוביות אף התגלו בתוך יסודות המבנה עצמו, פרט שמחזק את האפשרות שהן קשורות ישירות לשימוש שנעשה במקום.

הקוביות נחרטו מעצם ועל פניהן סומנו המספרים באמצעות עיגולים קטנים. בדומה לקוביות מודרניות רבות, המספרים סודרו כך שסכום המספרים בשני צדדים מנוגדים הוא תמיד שבע. קוביות מתקופת רומא נמצאו בעבר בבתי מגורים, במחנות צבאיים ובאמפיתיאטראות, אך הכמות שהתגלתה בגראן חריגה במיוחד.

כעת מנסים הארכיאולוגים להבין מה בדיוק התרחש במקום. אפשרות אחת שהועלתה היא שמדובר בבית מלאכה שבו יוצרו הקוביות. אפשרות אחרת היא שהמבנה שימש למשחקים ולהימורים. החוקרים מעלים גם אפשרות מסקרנת יותר: בעולם הרומי שימשו קוביות לעיתים גם לצורכי הגרלה, ניחוש וטקסים דתיים, ולכן ייתכן שלממצא היה גם תפקיד פולחני.

ההשוואה ל"לאס וגאס של העת העתיקה" מתחזקת בשל אופייה של גראן עצמה. בתקופה הרומית השתרע היישוב על יותר מ-70 הקטרים וכלל מבני ציבור גדולים, מקדש המזוהה עם האל אפולו גרנוס ואמפיתיאטרון עצום שיכול היה להכיל יותר מ-17 אלף צופים. במקום השתמר גם פסיפס מונומנטלי המשתרע על יותר מ-220 מ"ר.

עם זאת, החוקרים מזהירים כי מוקדם לקבוע שהתגלה כאן "קזינו רומי". ייתכן שאלף הקוביות מספרות דווקא על תעשייה מקומית, על פעילות דתית, או על שילוב של משחק, מזל ופולחן. כך או כך, הכמות יוצאת הדופן הופכת את הממצא לאחד הרמזים המסקרנים ביותר עד כה לחיי היום-יום בעיר הרומית שנעלמה לפני מאות שנים.