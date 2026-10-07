בישראל מזהים: חמאס מתכנן לצאת למתקפה

על פי מספר דיווחים, בישראל מזהים הכנות ברצועה למתקפת חמאס אפשרית.

על פי הערכות ומידע מודיעיני, ייתכן כי חמאס מתכנן לצאת למתקפה נגד ישראל בניסיון לחדש את המלחמה. כאשר על פי מעקבים מודיעיניים חמאס מוציא נשקים ממסתורים ומרכז מחבל לקראת מתקפה אפשרית.

גורמים ביטחוניים מסרו כי בחמאס הגיעו למסקנה כי הלחימה גם כך צפויה להתחדש, כנראה בעקבות סירובו לתנאים הישראלים והבינלאומיים שהוצבו לפירוק הארגון מנשקו ושלטונו, וסבור שעדיף שהלחימה תיפתח מצידו באופן יזום.

בעזה יש מי שדוחפים לאותה מתקפה על פי הדיווחים, כאשר חמאס מעביר אמצעי לחימה ממסתורים נותרים בתת קרקע במרכז העיר עזה ומרכז מחבלים בבתי החולים הנותרים. כאשר ייתכן וגם איראן לוחצת להוציא פעולה שכזאת, בניסיון אפשרי להשיג תמונת ניצחון כל שהיא לקראת הבחירות בארץ.