תגלית מתחת למים: טבעת עתיקה חושפה את אחד מפלאי העולם

תגלית יוצאת דופן התגלתה מתחת למימי הנמל המזרחי של אלכסנדריה שבמצרים: טבעת חותם עתיקה מברונזה, שעליה חרוטה דמותו של המגדלור המפורסם של אלכסנדריה, שנחשב לאחד משבעת פלאי העולם העתיק.

הטבעת נמצאה במהלך חפירות תת-ימיות שמבצעת משלחת משותפת של המכון האירופי לארכיאולוגיה תת-ימית ורשות העתיקות המצרית. היא התגלתה באזור האי המלכותי אנטירודוס, ששכן בעבר בתוך הנמל הגדול של אלכסנדריה ושימש כאחד ממרכזי השלטון של בית תלמי.

לדברי החוקרים, החריטה שעל הטבעת דומה מאוד לאיורים של המגדלור המופיעים על מטבעות מן המאה השנייה לספירה. בשל כך הם מעריכים בזהירות כי גם הטבעת מתוארכת לתקופה זו. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שבה מתגלה תיאור של המגדלור על טבעת חותם עתיקה.

המגדלור של אלכסנדריה נבנה באי פארוס במאה השלישית לפני הספירה, בתקופת שלטונו של תלמי השני פילדלפוס. המבנה העצום התנשא מעל פתח הנמל ושימש במשך מאות שנים כאמצעי ניווט לספינות שהגיעו לאחד המרכזים המסחריים החשובים בעולם העתיק. לפי תיאורים היסטוריים, הוא כלל בסיס מרובע, חלק מרכזי מתומן ומגדל עגול שבראשו בערה אש.

אבל מיקומה של הטבעת עשוי להיות מעניין לא פחות מהטבעת עצמה. אנטירודוס היה אזור מלכותי שבו שכן ארמון מתקופת בית תלמי. הגאוגרף וההיסטוריון היווני סטרבון תיאר את המקום לאחר שביקר באלכסנדריה בשנים 29-25 לפני הספירה. החוקרים מעלים כעת אפשרות שהמתחם המשיך לשמש לצרכים מנהליים גם מאות שנים מאוחר יותר, ואולי אף היה קשור בדרך כלשהי לניהול המגדלור עצמו.

במהלך עונת החפירות נמצאו באזור גם כלי חרס, כלי זכוכית, כלי אוכל, אמפורות, בקבוקים ומנורות שמן מתקופות שונות, החל מהמאה הרביעית לפני הספירה ועד למאה הרביעית לספירה. הממצאים מצביעים על מאות שנים של פעילות באזור הנמל המלכותי.

החפירות מתמקדות כיום בכמה אתרים בנמל המזרחי, בהם מקדש איזיס, הארמון באנטירודוס ושרידי הטימוניום, הארמון המזוהה עם מרקוס אנטוניוס. לאחר סיום העבודות באלכסנדריה צפויה המשלחת לעבור לשלב חפירות חדש במפרץ אבו קיר.