יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס הערב (רביעי) בגלי ישראל למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי ככל שההליך המשפטי נמשך, הוא פועל דווקא לטובת המחנה הלאומי ומחזק את טענותיו כלפי מערכת אכיפת החוק.

בריאיון לדורון כהן ולסילבן שלום בתוכנית "יומן הערב", אמר רוטמן: "כל יום שעובר, תיקי נתניהו הם התרנגולת שמטילה ביצי זהב עבור המחנה הלאומי". לדבריו, המשך העיסוק בתיקים אינו פוגע במחנה הלאומי כפי שניתן היה לצפות, אלא מספק לו פעם אחר פעם סיבות לעסוק בדרך שבה התנהלה מערכת אכיפת החוק סביב החקירות וההליך המשפטי.

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רוטמן טען כי יש לשנות את נקודת המבט על הפרשה. במקום שתיקי נתניהו ימשיכו להתמקד במעשיו של ראש הממשלה, לדבריו, יש להפנות את הזרקור אל מי שעמדו בראש מערכת אכיפת החוק בתקופה הרלוונטית.

"תיקי נתניהו צריכים להפוך להיות תיקי מנדלבליט", אמר יו"ר ועדת החוקה. מיד לאחר מכן הוסיף: "הם צריכים להפוך לתיקי אלשיך".

בדבריו ביקש רוטמן להציג את משפט נתניהו לא רק כהליך הנוגע לראש הממשלה, אלא גם ככזה שמעלה, לשיטתו, שאלות בנוגע להתנהלותם של הגורמים שהובילו את מערכת אכיפת החוק. לטענתו, ככל שהמשפט נמשך, כך גובר הצורך להעביר את מרכז הדיון אל מנדלבליט ואלשיך.