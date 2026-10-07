הצוללים נבהלו: הצב נראה מת בתוך הספוג - ואז התבררה האמת

סרטון יוצא דופן שצולם מול חופי מואלבואל שבפיליפינים הצליח להדאיג לא מעט גולשים: צב ים נראה כשהוא כמעט עומד על ראשו, עם פניו שקועות בתוך ספוג ימי גדול והחלק האחורי של גופו בולט כלפי מעלה.

מי שתיעד את המחזה הוא מדריך הצלילה אוליבר ריצ'רדסון, העובד באתר הצלילה Quo Vadis Dive Resort. לאחר שהסרטון פורסם ברשת, חלק מהצופים תהו האם הצב מת או שמא הסתבך בתוך הספוג. אלא שההסבר היה פשוט הרבה יותר: הצב פשוט ישן.

לדברי ריצ'רדסון, מדובר אפילו במקום שינה מועדף. הוא ושותפתו זואי בארט כבר ראו צבים ישנים בתנוחה דומה, הן בשעות היום והן בלילה. ריצ'רדסון סיפר כי זו כבר הפעם החמישית שבה הוא רואה את אותו צב נרדם בצורה הזו.

למרות שצבי ים נושמים אוויר באמצעות ריאות, הם מסוגלים לישון מתחת למים במשך פרקי זמן ממושכים. בזמן מנוחה קצב הלב שלהם יכול לרדת באופן משמעותי, וכך הם צורכים פחות חמצן ומסוגלים להישאר מתחת לפני המים למשך זמן רב יותר.

המחזה המשונה עורר גם לא מעט תגובות משעשעות ברשת, כאשר גולשים התבדחו על הצב שנראה "כאילו התרסק לתוך הספוג לאחר יום עמוס וארוך במיוחד".