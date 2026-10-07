נתניהו וסמוטריץ' בהצהרה ( איתי בית-און/לע"מ )

השר עמיחי אליהו תקף הערב (רביעי) אצל יוסי בן עטר ב"כאן מורשת" את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', בעקבות הסירוב להזמין את חברי עוצמה יהודית לכנס ההיערכות לבחירות שייערך בירושלים.

"אנחנו ציונות דתית יותר ממי שמתיימר להיות", אמר אליהו. לאחר מכן מתח ביקורת חריפה על הדרת מפלגתו מהכנס והוסיף: "איפה שאני גדלתי לא היה את ההדרה ואת הגזענות הזו". הכנס הסגור, שנערך תחת הכותרת "מצילים את הימין", צפוי להתקיים מחר במלון אוריינט בירושלים. נתניהו וסמוטריץ' ייפגשו במסגרתו עם רבנים ומנהלי מוסדות תורניים, כדי לדון בהיערכות לקראת בחירות 2026, בחלוקת העבודה ובדרכים למיצוי אחוזי ההצבעה בגוש הימין.

עמיחי אליהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בין הרבנים שישתתפו בפגישה: הרב אליקים לבנון, הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא, הרב חיים גנץ, הרב ברוך וידר, הרב יהודה סדן, הרב חיים ברוך, אל"מ הרב אליעזר שנוולד והרב אליהו מאלי.

למרות שמדובר בכנס שנועד לעסוק בדרכים להצלת גוש הימין, חברי עוצמה יהודית לא הוזמנו להשתתף בו. על פי הדיווח בכאן רשת ב', יו"ר המפלגה איתמר בן גביר כלל לא ידע על קיומו של הכנס עד לפניית כאן חדשות.

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המהלך מגיע ברקע המתיחות המתמשכת בין בן גביר לנתניהו. לפי הדיווח, השניים לא קיימו בשבועות האחרונים שיחה אישית, למעט מפגשים שנערכו במסגרת פורומים רחבים יותר. בעוצמה יהודית רואים בהתנהלות האחרונה סימן נוסף להתרחקות בין הצדדים.

ברקע הדברים נמצא גם הסכם העודפים שעליו חתמו השבוע הליכוד והציונות הדתית, בעוד עוצמה יהודית נותרה ללא הסכם. במפלגה טענו כי מדובר בניסיון של הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלה רחבה שנתניהו מתכנן, לטענתם, להקים עם גדי איזנקוט.

כעת מצטרף השר אליהו למתקפה, וטוען כי אי הזמנת מפלגתו אינה רק מהלך פוליטי, אלא התנהלות שיש בה, לדבריו, "הדרה וגזענות".