איזנקוט דורש מהיועמ"שית חקירה פלילית נגד נתניהו

( גילי יערי/פלאש 90, מרים אלסטר / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, גדי איזנקוט, תקף היום (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתגובה למה שהגדיר כסילופים במסמך בן 55 העמודים שהגיש נתניהו. איזנקוט קרא ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית מיידית ומקיפה.

"מי שמשקר, וכל שהוא יודע לעשות זה רק לדחות החלטות ולברוח מאחריות, לא ראוי למחירים ששילמנו. לא יוכל לתקן אחרי האסון. לא ראוי להנהיג את ישראל", מסר איזנקוט.

היועמ"שית ( אורן בן חקון / פלאש90 )

בהמשך דבריו האשים איזנקוט את נתניהו בניסיון מתמשך להתחמק מאחריות לטבח 7 באוקטובר ולשנות את האופן שבו האירועים ייזכרו. לדבריו: "3 שנים לטבח 7 באוקטובר, 3 שנות ניסיון אומלל לברוח מאחריות. להשכיח את האסון. לחמוק מהאמת, מהאזהרות שהונחו, מההתרעות שהושמעו, מהפעמונים שצלצלו".

איזנקוט הוסיף כי לא יאפשר לנתניהו לשכתב את האירועים: "לא ניתן לראש ממשלת שבעה באוקטובר לשכתב את ההיסטוריה, גם אם יגיש עוד אלף תצהירי שקר".

יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט המשיך ותקף את התנהלות הממשלה: "תרבות השקר שבה פועלים נתניהו ושרי מחדלו, לזיוף האמת והפצת כזבים שיפרקו את החברה הישראלית עוד קצת, היא ניסיון בוטה לשכתב את ההיסטוריה על גבם של הנופלים, הפצועים ומשפחותיהם ועל חשבון עתיד ישראל".

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על רקע הדברים, איזנקוט דרש מהיועצת המשפטית לממשלה להתערב. "היועצת המשפטית לממשלה חייבת להיכנס לעובי הקורה ולהורות על פתיחה בחקירה פלילית מיידית ומקיפה. מי שסילף מסמכים ושיבש עדויות חייב לתת על כך את הדין", אמר.

בסיום דבריו התחייב איזנקוט כי אם יקים את הממשלה הבאה, החלטתה הראשונה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. "ועדת חקירה ממלכתית תהיה ההחלטה הראשונה בממשלה שאקים. חקר האמת הוא אינו פריבלגיה, הוא התנאי להשבת האמון ולמניעת האסון הבא", חתם.