בהפתעה: מלי וליאל נחתו בארץ אחרי חודשים בחו"ל

לאחר שרק אמש פורסם בשוגג על ידי גורמים בישראל כי האם וביתה נעצרו באפריקה בעוון החזקת דרכונים מזויפים, מלי וליאל יהלומי נחתו חזרה בנמל התעופה בן גוריון.

שתיהן חזרו לארץ אחרי שהפכו למרכז תשומת לב בינלאומי לפני חודשים בודדים, כאשר נעלמו מחופשתן באירופה ולא ניתן היה ליצור איתן קשר, עד שלבסוף אותרו על ידי משטרת ישראל בדרום אמריקה.

משם המשיכו השתיים לעוד מספר חודשים של שיטוטים בחוץ לארץ, וכעת חזרו לישראל במפתיע לאחר חודשים רבים ברחבי העולם. השתיים אף סירבו לדבר עם גורמי התקשורת הרבים שהגיע לקדם את פניהן בשדה התעופה.