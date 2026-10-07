יסגרו את השמיים? סעודיה פתחה חקירה לפיגוע טיסת FlyDubai

האם סעודיה צפויה לסגור את השמיים לטיסות לישראל?

הרשויות בסעודיה הכריזו על פתיחת חקירה ובדיקה של כלל הפרטים אל ההתנהלות סביב ניסיון חטיפת טיסת FlyDubai בין דובאי לתל אביב. על פי הפרסומים מהממלכה, בעוד האמירויות מתרכזת בניהול חקירה פלילית אל תוך מעשיו של טייס המשנה, סעודיה תבחן את שורה של פרטים טכניים וייתכן גם את אישור המעבר של טיסות לישראל.

על פי גורמים סעודיים, החקירה תבדוק את כלל הנהלים שאפשרו את ניסיון הפיגוע בשמי סעודיה. לא ברור אם הבדיקה תשמש את הסעודים להפוך את החלטתם מלפני המלחמה לפתוח את השמים לטיסות אזרחיות לישראל.

גורמים מישראל מסרו כי היה ניסיון לשתוף פעולה עם הסעודים, אך הוא נדחה על הסף. מטעם גורמים בתחום החקר התעופתי בישראל נמסר: "ישראל הייתה מצטרפת לחקירת הבטיחות הסעודית אך מעולם לא הוזמנה".