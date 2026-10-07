הליכוד חושף: ראשי מערכת הביטחון לא התריעו!

בליכוד חשפו היום (רביעי) שורה של ציטוטים מדוחות מודיעיניים שהועברו לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני מתקפת חמאס. במפלגה טענו כי ראשי מערכת הביטחון לא התריעו מפני מתקפה מרצועת עזה, אלא הציגו פעם אחר פעם הערכות שלפיהן חמאס מורתע ומעוניין בשקט.

לטענת הליכוד, נתניהו לא קיבל כל התרעה מקדימה על המתקפה. במפלגה ציינו כי הדברים עולים גם מעדויותיהם של הנשיא דונלד טראמפ, יועצו של הנשיא ג'ו ביידן ברט מקגורק, ממשלות איחוד האמירויות ומצרים ואחרים.

במפלגה הפנו לפרוטוקולים הרשמיים שמסר נתניהו למבקר המדינה, וטענו כי ראשי מערכת הביטחון אמרו שיש לתת לחמאס הקלות הומניטריות כדי "לשמר את השקט".

כך, בדו"ח מודיעיני מ-31 במאי נכתב: "חמאס מחפש זירות חדשות על מנת לשמר את רצועת עזה יציבה". בדו"ח נוסף מ-23 ביולי לא הופיע, לפי הליכוד, תרחיש של הסלמה מרצועת עזה. בדו"ח נכתב: "בשלב זה הסכנה הברורה והמיידית להערכתנו בהסלמה היא בדגש על הזירה הלבנונית".

עוד ציינו בליכוד כי ב-1 באוקטובר אמר רח"ט מחקר עמית סער: "הרצון של סינוואר הוא לחזור לשקט". יומיים לאחר מכן כתב השב"כ לראש הממשלה: "שקט ביטחוני תמורת הקלות מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן".

בליכוד טענו כי נתניהו עודכן לראשונה על מתקפת חמאס בשעה 06:29 בבוקר 7 באוקטובר. לדבריהם, במהלך הלילה היו גורמים שראו בזמן אמת את הסימנים המעידים, אך לא עדכנו את המשטרה, כיתות הכוננות, הקיבוצים, החיילים על הגדר, המבלים במסיבת הנובה או את ראש הממשלה.

"אם ראש הממשלה נתניהו היה מעודכן בזמן אמת, הכל היה נראה אחרת", אמרו במפלגה.

בליכוד תקפו גם את שידורי חדשות 12 לציון הטבח: "כולנו מרכינים היום את ראשינו לזכר חללי ונרצחי ה-7 באוקטובר. לצערנו, דווקא ביום כואב זה, ערוץ 12 משדר לאורך כל היום תעמולה שקרית פוליטית נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד במטרה להפיל את שלטון הימין ולהוביל לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית".

במפלגה ייחסו לנתניהו את ההחלטה לצאת לתמרון קרקעי בעזה ואת העמידה מול הלחצים להסתפק בתקיפות מהאוויר. עוד ייחסו לו את כיבוש עזה ורפיח, שחרור החטופים, מבצע הביפרים, חיסולם של נסראללה, סינוואר ודף, כיבוש כתר החרמון, חיסול חמינאי ומדעני הגרעין האיראנים והסרת איום הגרעין האיראני.