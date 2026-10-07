ירידה בטמפ' ורוחות; הגשם חוזר לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

( ארז ברוכי )

מזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש צפוי ללוות אותנו במהלך סוף השבוע הקרוב, כאשר לקראת תחילת השבוע הבא מסתמן שינוי במגמה עם אפשרות לגשם מקומי.

מחר, יום חמישי, יהיה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם ויבש יותר באזורים הפנימיים. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך רצועת החוף. ביום שישי יוסיף להיות בהיר, ונמדוד טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי פנים הארץ ובסביבת ההרים. בשעות הצהריים ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. באישון שבת קודש יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים, לצד רוחות ערות שינשבו בצהריים במישור החוף.

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ביום ראשון תורגש תפנית קלה: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ותירשם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים. במקביל, ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד נאה, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.