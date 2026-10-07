סערה בעולם החרדי בעקבות דבריו של פייגלין: "נורה אדומה"

סערה במערכת הפוליטית סביב יחסי החרדים והציונות הדתית. משה פייגלין, יו״ר מפלגת 'זהות' והמוצב במקום השני ברשימה המאוחדת לכנסת בראשות בצלאל סמוטריץ׳, יוצא בעמדה נחרצת נגד המימון הממשלתי הניתן ללומדי התורה.

במהלך השתתפותו בפודקאסט של איש התקשורת אבי שושן, התייחס פייגלין לסוגיית תקצוב הישיבות ואמר בצורה חד-משמעית: ״צריך להפסיק לממן את תלמידי הישיבות״.

ההתבטאות מעוררת עניין רב ודריכות רבה במערכת הפוליטית, בפרט נוכח מיקומו הבכיר של פייגלין בצמרת הרשימה – מיד אחרי היו״ר בצלאל סמוטריץ׳ ולפני בכירי הציונות הדתית, בהם אורית סטרוק ושמחה רוטמן. הדברים מצטרפים להתבטאויות קודמות של סמוטריץ׳ עצמו בנושא, ומעלים מחדש שאלות נוקבות באשר לעמדותיה הרשמיות של הרשימה כלפי עולם התורה והציבור החרדי.

במערכת החרדית מיהרו להגיב בחריפות לדברים. גורמים חרדיים אמרו בעקבות הפרסום כי ״האמירה של פייגלין צריכה להדליק נורה אדומה אצל כל מי שעולם התורה יקר לו. לא מדובר באדם שנמצא בשולי הרשימה, אלא במספר 2 שלה. הציבור החרדי צריך לבחון את המעשים, את הרשימות ואת העמדות בפועל – ולא להסתפק בחיזורים ובהצהרות בתקופת בחירות״.