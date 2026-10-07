בלי בן גביר: אלה הרבנים שייפגשו עם נתניהו וסמוטריץ'

סמוטריץ ונתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ייפגשו מחר (חמישי) עם תשעה רבנים במסגרת כנס ההיערכות לבחירות תחת הכותרת "מצילים את הימין". יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, לא הוזמן לכנס.

בין הרבנים שישתתפו בפגישה: הרב אליקים לבנון, הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא, הרב חיים גנץ, הרב ברוך וידר, הרב יהודה סדן, הרב חיים ברוך, אל"מ הרב אליעזר שנוולד והרב אליהו מאלי. מוקדם יותר דיווחנו בסרוגים כי הכנס הסגור צפוי להתקיים במלון אוריינט בירושלים. הוא נועד לעסוק בהיערכות לקראת בחירות 2026, בחלוקת העבודה בין הגורמים השונים ובדרכים למיצוי אחוזי ההצבעה בגוש הימין. לפי דיווח בכאן רשת ב', בן גביר כלל לא ידע על קיומו של הכנס עד לפניית כאן חדשות. היעדרותו בולטת במיוחד לנוכח אופיו של המפגש, שמבקש לרכז רבנים ובכירים במוסדות תורניים לצורך היערכות משותפת של נתניהו וסמוטריץ' למערכת הבחירות.

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הכנס מגיע ברקע המתיחות המתמשכת בין בן גביר לנתניהו. השניים לא קיימו בשבועות האחרונים שיחה אישית, למעט מפגשים שנערכו במסגרת פורומים רחבים יותר. בעוצמה יהודית רואים בהתנהלות האחרונה סימן נוסף להתרחקות בין הצדדים, וכן הוכחה לטענתם כי נתניהו מתכנן להקים ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט, ללא עוצמה יהודית.

ברקע הדברים ניצב גם הסכם העודפים שעליו חתמו השבוע הליכוד והציונות הדתית, בעוד עוצמה יהודית נותרה בשלב זה ללא הסכם עודפים.

לאחר חתימת ההסכם מסר בן גביר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט".