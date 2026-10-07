שקמה ברסלר שוב הפיצה פייק? כנרת בראשי: "אתבע אותך"

כנרת בראשי הודיעה הערב (רביעי) לשקמה ברסלר כי בכוונתה להגיש נגדה תביעת דיבה, בעקבות שיתוף מחודש של צילום מסך שכבר הוגדר בעבר כפייק. בראשי טענה כי שמה מופיע בכותרת הפרסום וכי ברסלר ידעה שמדובר בזיוף, לאחר שמחקה אותו כבר בשנת 2023.

"ערב טוב לשקמה ברסלר", פתחה בראשי את דבריה. לאחר מכן כתבה: "מאחר ובחרת לפרסם פעם נוספת פייק כששמי נמצא בכותרת ומאחר וכבר הודעת קבל עם וטוויטר בשנת 2023 שמדובר בפייק ולכן מחקת וזאת למרות הנזק המטורף שעשית לי ולאחרים".

הפרסום המדובר הופיע לראשונה בחשבונה של ברסלר ב-1 בנובמבר 2023. הוא כלל צילום מסך של הודעת וואטסאפ שיוחסה לאורלי לב, ובו נכתב בין היתר: "צריך להודות, מי שאכל אותה הכי הרבה, זה הלבנבנים של הקיבוצים. בשבילם נוותר על ביבי? פחחח שישאר בעזה".

לצד צילום המסך כתבה אז ברסלר: "אזרחי ישראל, כולנו, נלחמים על המולדת. חיילינו גיבורים בשדה הקרב. תושבי העוטף גילו גבורה אזרחית שתלמד לדורות. ומכונת הרעל? מרעילה".

בהמשך הודתה ברסלר כי ההתכתבות אינה אמיתית וכי מישהו זייף אותה. היא הבהירה כי היא מתנגדת להפצת פייק, ומחקה את הפרסום לאחר שהבינה כי מדובר בזיוף.

אלא שהפרסום עלה כעת מחדש בחשבונו של אדם בשם אורי גרוס, וברסלר שיתפה אותו פעם נוספת. אורלי לב, שלה יוחסה ההתכתבות המזויפת, נפטרה מאז.

בראשי טענה כי בעקבות הפרסום החוזר ברסלר לא תוכל להסתמך על טענה של תום לב. את דבריה חתמה באיום מפורש: "הפעם לא תקום לך טענת תום הלב ואני ואת הולכות לתביעת דיבה. ביוש".