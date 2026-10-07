אביגיל שיינפלד ( רותי ידין )

דווקא היום, שלוש שנים אחרי הטבח שניסה לשבור את רוחנו, בוחרת אביגיל שיינפלד להשמיע קול של תקווה. הזמרת הדתייה מצור הדסה, אמא לשלוש בנות ומילואמא גאה לבעל ששירת כ-500 יום מאז פרוץ המלחמה, משחררת היום (רביעי) את השיר "הכחול והלבן" – שיר בעברית ובאנגלית על ישראל, בית, שייכות וחוסן.

"זה השיר שלנו על העתיד - על היופי האינסופי של הארץ שלנו, על העם שלנו ועל הבחירה להישאר כאן ולבנות", מסבירה אביגיל. "בחרתי לעשות את השיר בעברית ובאנגלית, כדי שיהיה בו גם סוג של עניין של הסברה. האנטישמיות בעולם מטורפת. אנחנו מדינה בגודל של ניו ג'רזי, וכל העולם מדבר עלינו עכשיו".

שיר שנכתב לפני המלחמה – וקיבל משמעות חדשה השיר נכתב למעשה עוד לפני 7 באוקטובר. לפני כארבע שנים, בן דודה של אביגיל, אהרון, המתגורר בחו"ל, שלח לה לחן וביקש שתכתוב עליו מילים על ישראל, עם ישראל וארץ ישראל – מתוך געגוע לבית. אך לאחר השבעה באוקטובר, המילים קיבלו משמעות חדשה לחלוטין. "מהתחלה, הבטחה - ישראל היא שלנו לעד. האדמה בזעקה, עם ישראל אתה לא לבד - והעיקר לא לפחד כלל", כך נשמעות השורות שכתבה אביגיל, שהפכו למסר עוצמתי בעקבות המלחמה. "אנחנו כואבים מאוד את כל מי שאיבדנו בתאריך הזה, ועם זאת, לא משנה מה - הכחול והלבן הם שלנו לעד", היא מוסיפה. הקדשה למעיין עידן הי"ד אביגיל מקדישה את השיר למעיין עידן הי"ד מנחל עוז. למעיין היה יום הולדת ב-3.10, ומשפחתה תכננה לחגוג לה באותו סוף שבוע, מה שלצערנו לא קרה. מעיין הייתה ספורטאית מצטיינת, הבכורה מבין ארבעה אחים, ורק החלה את חייה הבוגרים. אביה, צחי עידן הי"ד, נרצח אף הוא לאחר שנחטף לעזה.

בין סבבי המילואים נולדה לאביגיל ולבעלה בת שלישית, אותה בחרו לקרוא מעיין אורה. עבורם, זו הייתה אמירה עמוקה: הם לוקחים חיים - ואנחנו בוחרים בחיים.

קליפ עם מסר של המשכיות

גם הקליפ לשיר נבנה סביב המסר הזה. בעלה ובנותיה של אביגיל משתתפים בו, והוא צולם בשישה לוקיישנים שונים ברחבי הארץ, לצד אנשים נוספים מהעם ומהארץ, שגם שרים את השיר. לאורך הקליפ מופיעה מפת ארץ ישראל שעל השרשרת של אביגיל.

בסיום, בהדלקת נרות עם בתה הבכורה בסוכה, היא מעבירה לה את השרשרת – כסמל להמשכיות, להעברת האהבה לארץ ולעם מדור לדור, ולמסר הפשוט: אנחנו כאן, לא רק עכשיו - אלא לנצח. הכחול והלבן הם שלנו לעד.

צחי עידן

בתקופה שבה אמנים מתייחדים עם הזיכרון הכואב ומחליטים שלא להופיע ב-7 באוקטובר, אביגיל בוחרת דרך אחרת: להשמיע קול של תקווה, אהבה לארץ ולעם, וגאווה יהודית שאינה מתנצלת. זהו השיר שלנו על העתיד.