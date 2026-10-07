פייגלין במתקפה על פוראת' נסאר: "כיבוש. גירוש. התיישבות"

משה פייגלין תקף היום (רביעי) בחריפות את כתב חדשות 12 פוראת' נסאר, בעקבות הביקורת על השלטים הנושאים את המסר "כיבוש. גירוש. התיישבות". פייגלין הבהיר כי אין בכוונתו להסיר אותם, והצהיר: "לא נמחק פסיק".
"תתרגלו. פוראת׳ נסאר בהיסטריה. 'גזענות!' הוא צועק. 'הסתה!' הוא מתבכיין", כתב פייגלין בפתח דבריו. הוא התייחס גם לטענות בנוגע לתגובות הנהגים והנוסעים לשלטים: "הנהגים 'נפגעו', הנוסעים 'מזועזעים', וכולם דורשים למחוק מיד".
פייגלין דחה את הדרישה להסרת השלטים והבהיר כי הם יישארו במקומם: "אז הנה התשובה שלי, קצרה וברורה: לא נמחק פסיק. תסתכלו טוב טוב על השלטים האלה, כי הם לא הולכים לשום מקום".
בהמשך הפוסט החריף פייגלין את הטון: "התרגלתם ליהודים מפוחדים, מגמגמים, שמתנצלים על עצם קיומם. התרגלתם לזה שטובחים בנו, שורפים אותנו, יורים עלינו ומחנכים דורות להשמדתנו - ואנחנו צריכים לדבר ב'רגישות' כדי חלילה לא לפגוע ברגשות של מי שרוצה לראות אותנו בים".
לדבריו, המסר המופיע בשלטים אינו משתמע לשתי פנים: "המשחק הזה נגמר. נגמר. קראתם נכון מאוד, אות אחרי אות: כיבוש. גירוש. התיישבות. הקם להורגך - השכם להורגו".
פייגלין המשיך והציג את המסר העומד מאחורי הדברים: "מי שקם להשמיד אותנו - אנחנו נגרש אותו. את האדמה שלו - אנחנו נכבוש. ובכל שעל בארץ ישראל - אנחנו נתיישב".
בסיום הפוסט הבהיר פייגלין כי אינו מתכוון להתנצל או לבקש אישור על עמדתו: "אנחנו לא מתכוונים למות בשקט כדי שתהיו מרוצים, ואנחנו לא מבקשים אישור להגן על חיי הילדים שלנו. בעל הבית קם. תתרגלו. הגיע הזמן לנצח!"
הממשלה הזאת והעומד בראשה נכשלו בכמעט כל אופן אפשרי (ומחפשים רק לברוח מאחריות ולהאשים אחרים) הגיע הזמן: להתחיל לגייס גיוס שיוויוני,להחליף הנהגה,לוועדת חקירה ממלכתית,להפריד דתות/כתות ממדינה (הן שטיפות מוח ולא יותר).