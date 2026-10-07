פייגלין במתקפה על פוראת' נסאר: "כיבוש. גירוש. התיישבות"

משה פייגלין תקף היום (רביעי) בחריפות את כתב חדשות 12 פוראת' נסאר, בעקבות הביקורת על השלטים הנושאים את המסר "כיבוש. גירוש. התיישבות". פייגלין הבהיר כי אין בכוונתו להסיר אותם, והצהיר: "לא נמחק פסיק".

"תתרגלו. פוראת׳ נסאר בהיסטריה. 'גזענות!' הוא צועק. 'הסתה!' הוא מתבכיין", כתב פייגלין בפתח דבריו. הוא התייחס גם לטענות בנוגע לתגובות הנהגים והנוסעים לשלטים: "הנהגים 'נפגעו', הנוסעים 'מזועזעים', וכולם דורשים למחוק מיד".

פייגלין דחה את הדרישה להסרת השלטים והבהיר כי הם יישארו במקומם: "אז הנה התשובה שלי, קצרה וברורה: לא נמחק פסיק. תסתכלו טוב טוב על השלטים האלה, כי הם לא הולכים לשום מקום".

בהמשך הפוסט החריף פייגלין את הטון: "התרגלתם ליהודים מפוחדים, מגמגמים, שמתנצלים על עצם קיומם. התרגלתם לזה שטובחים בנו, שורפים אותנו, יורים עלינו ומחנכים דורות להשמדתנו - ואנחנו צריכים לדבר ב'רגישות' כדי חלילה לא לפגוע ברגשות של מי שרוצה לראות אותנו בים".

לדבריו, המסר המופיע בשלטים אינו משתמע לשתי פנים: "המשחק הזה נגמר. נגמר. קראתם נכון מאוד, אות אחרי אות: כיבוש. גירוש. התיישבות. הקם להורגך - השכם להורגו".

פייגלין המשיך והציג את המסר העומד מאחורי הדברים: "מי שקם להשמיד אותנו - אנחנו נגרש אותו. את האדמה שלו - אנחנו נכבוש. ובכל שעל בארץ ישראל - אנחנו נתיישב".

בסיום הפוסט הבהיר פייגלין כי אינו מתכוון להתנצל או לבקש אישור על עמדתו: "אנחנו לא מתכוונים למות בשקט כדי שתהיו מרוצים, ואנחנו לא מבקשים אישור להגן על חיי הילדים שלנו. בעל הבית קם. תתרגלו. הגיע הזמן לנצח!"