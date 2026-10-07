עם שער, שני בישולים ודמעות: ליאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה

תם עידן בכדורגל העולמי. ליאו מסי לבש בפעם האחרונה את מדי נבחרת ארגנטינה, ובערב מרגש במיוחד באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס נפרד מהאלביסלסטה עם שער ושני בישולים בניצחון 0:3 על בנין.

מסי בן ה־39, שיאן הזכיות בכדור הזהב עם שמונה זכיות, חתם קריירה בינלאומית שנמשכה 21 שנים. הוא מסיים אותה כשיאן ההופעות של ארגנטינה עם 208 משחקים וכמלך שערי הנבחרת בכל הזמנים עם 126 כיבושים.

כבר לפני שריקת הפתיחה היה ברור שלא מדובר בעוד משחק ידידות. פתיחת המשחק נדחתה בכחצי שעה, ובמהלך נגינת ההמנונים נראו מסי ומאמן הנבחרת ליונל סקאלוני כשהם מתקשים להסתיר את ההתרגשות.

בדקה העשירית, כמחווה למספר המזוהה כל כך עם מסי לאורך הקריירה, המשחק נעצר. הקהל כולו נעמד על רגליו והריע לכוכב, כשזיקוקים ושירים מהיציעים מלווים את רגע הפרידה.

סיום מושלם לקריירה היסטורית

על הדשא מסי סיפק לקהל עוד הופעה אחת למזכרת. הוא בישל את השערים לניקולאס אוטמנדי ולניקו פאס, ובדקה ה־71 קיבל את ההזדמנות להוסיף גם את שמו ללוח התוצאות.

מסי ניגש לנקודת הפנדל, כבש את שערו ה־126 במדי ארגנטינה והעניק לפרידה שלו את הסיום המתבקש.

לאחר שריקת הסיום הוא פנה לאוהדים ממרכז המגרש וסיכם יותר משני עשורים בנבחרת.

"זו הייתה גאווה עצומה ללבוש את החולצה הזאת במשך יותר מ־20 שנה", אמר. "מעולם לא הפסקתי להילחם ומעולם לא הפסקתי לתת את כל מה שיש לי. הייתי רוצה להמשיך ולחזור לכאן לנצח, כי לשחק בנבחרת ארגנטינה זה הדבר היפה ביותר שיכול לקרות לך".

מסי הוסיף כי הוא גאה להיות ארגנטינאי ולהגשים את החלום יחד עם הקהל שליווה אותו לאורך השנים.

עוד לפני המשחק הוא פרסם מסר לאוהדים ובו הבהיר כי הוא נפרד בתחושת שלמות. "הרגע הגיע. אני עוזב בשלום. נתתי את הכול. החולצה הזאת הייתה החלום שלי, הגאווה שלי והחיים שלי", כתב והודה לאוהדים על האהבה שקיבל מהם לאורך הקריירה.

סקאלוני בדמעות: "הוא משאיר מורשת מדהימה"

גם עבור מאמן ארגנטינה ליונל סקאלוני היה זה ערב טעון במיוחד. מי שהוביל יחד עם מסי את הנבחרת לתקופת הצלחות היסטורית התקשה להיפרד מהקפטן שלו.

"זה היה חלום שהתגשם", אמר סקאלוני. "מעולם לא חשבתי שאהיה המאמן של הכדורגלן הטוב בהיסטוריה. אנחנו אסירי תודה על כך שהוא נתן לנו את האפשרות להיות לצדו".

המאמן הסביר כי הדמעות נבעו מכל הזיכרונות שעברו בראשו והודה כי יהיה קשה להתרגל לנבחרת ללא מסי. לדבריו, הקפטן מותיר אחריו מורשת יוצאת דופן, והתחושה של לשחק או לעבוד כאשר מסי נמצא לצידך היא דבר שלא ניתן להשוות לאחר.

גם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם דברי פרידה ברשתות החברתיות והודה למסי על הקריירה שלו במדים הלאומיים.

מההרחקה בבכורה ועד לפסגת העולם

הסיפור של מסי בנבחרת הבוגרת החל ב־2005, כשהיה בן 18 בלבד. הבכורה שלו הפכה לאחד הרגעים הזכורים בקריירה דווקא מהסיבות הלא נכונות: זמן קצר לאחר שנכנס כמחליף הוא הורחק, והופעתו הראשונה הסתיימה בתוך פחות מדקה.

אלא שמאותו רגע נבנתה אחת הקריירות הבינלאומיות הגדולות שידע המשחק. לצד שנים של אכזבות והפסדים כואבים, מסי הוביל לבסוף את ארגנטינה לזכייה בקופה אמריקה ב־2021, לגביע העולם בקטאר ב־2022 ולקופה אמריקה נוספת ב־2024.

כעת, אחרי 208 הופעות ו־126 שערים, המסע הזה הגיע לסיומו. מסי אמנם ממשיך את קריירת המועדונים שלו באינטר מיאמי, אבל בפעם הבאה שנבחרת ארגנטינה תעלה לדשא, מספר 10 האגדי כבר לא יהיה שם.

הערב האחרון במונומנטל סיפק לו את הפרידה שכמעט נכתבה מראש: ניצחון, שני בישולים, שער אחרון — והרבה מאוד דמעות.