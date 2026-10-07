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אחיה של מלי יהלומי מודה: ״קשה לנו עם הסיטואציה״

מלי וליאל יהלומי חוזרות בטיסה לארץ. ברשת התעוררה ביקורת ציבורית מדוע יש לעדכן על כך שהכי לא מדובר במקרה פלילי אלא באזרחיות פרטיות. אחיה של מלי התייחס לכך

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מלי וליאל יהלומי (באדיבות המשפחה)

משה יהלומי, אח של מלי, התראיין היום (רביעי) בחדשות 12, ודיבר על חזרתן של אמו ואחותו לארץ.

בדבריו הוא שיתף: ״אחותי יצרה איתנו קשר ואמרה שהיא תחזור, לא ידענו בדיוק את התאריך אבל  היו דיבורים על חזרתם לארץ.

אנחנו באמת מעריכים את עם ישראל ואת התקשורת שהיו איתנו בימים הראשונים של אי הוודאות, אבל בסוף אנחנו אנשים אנונימיים וקשה לה הסיטואציה״.

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נזכיר כי מוקדם יותר פורסם במעריב, כי אחרי שנטען כי זוהו בנמיביה ולבסוף התברר שלא מדובר בהן - מלי וליאל יהלומי נחתו בנמל התעופה בן גוריון. זאת לאחר שעלו מוקדם יותר על טיסה מאתונה חזרה לישראל.
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לפני דקה

באמת רחמים על המשפחה ועל מלי וליאל, במצוקה השיקול דעת השתבש כי ברור שעם עבודה קבועה פנסיה וקופת גמל אין טעם לעזוב, והבת היקרה ליבה היה עם אמא שלה
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