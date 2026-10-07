אחיה של מלי יהלומי מודה: ״קשה לנו עם הסיטואציה״

משה יהלומי, אח של מלי, התראיין היום (רביעי) בחדשות 12, ודיבר על חזרתן של אמו ואחותו לארץ.

בדבריו הוא שיתף: ״אחותי יצרה איתנו קשר ואמרה שהיא תחזור, לא ידענו בדיוק את התאריך אבל היו דיבורים על חזרתם לארץ.

אנחנו באמת מעריכים את עם ישראל ואת התקשורת שהיו איתנו בימים הראשונים של אי הוודאות, אבל בסוף אנחנו אנשים אנונימיים וקשה לה הסיטואציה״.