הפוסט הבזוי של ממדאני: "הסבל לא התחיל ביום הזה"

זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק המוסלמי ואיש השמאל הקיצוני, פרסם פוסט 'לציון' טבח השבעה באוקטובר, אך בחר להשקיע את מירב דבריו בעיסוק ברצועת עזה ובצמצום סבלם של ישראלים בטבח.

ממדאני פרסם את הפוסט הבזוי לפני זמן קצר בלבד, ונראה כמי שמסרב לעסוק כלל בסבל הישראלי ופועל כולו להפניית תשומת הלב חזרה אל רצועת עזה.

ראש העיר פתח את דבריו ותיאר בלקוניות ותמצות את מעשי חמאס והשלכותיו על ישראל: "יום זה כואב עמוקות עבור כל כך הרבה ניו יורקים. הוא מסמן שלוש שנים מאז פשעי המלחמה הנוראים של 7 באוקטובר. באותו יום, חמאס הרג יותר מ-1,100 ישראלים וחטף 251 אחרים. אנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו הרבים שעדיין נושאים את האובדן הבלתי נתפס הזה".

בעודו משקיע פי כמה בהפניית תשומת הלב חזרה אל רצועת עזה, מקור מבצעי הטבח: "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום. הוא נמשך במקום זאת דרך הג'נוסייד הממשיך והמדכא של ממשלת ישראל בעזה, שבו היא הרגה יותר מ-74,000 פלסטינים – כולל יותר מ-21,000 ילדים. אפילו מאז ה"הפסקת האש" המדומה, יותר מ-1,400 פלסטינים נהרגו. הסבל הזה התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על אמבולנסים הממתינים מחוץ לבתי חולים, כל תקיפת כטב"ם שמכוונת לבניין מגורים או לעיתונאי, וכל משלוח סיוע מזון שנדחה במעבר גבול. ניו יורקים רבים מתמודדים עם הצער הבלתי נסבל הזה, ואנו מתאבלים לצידם – כל זאת בידיעה שכספינו מממנים את פשעי המלחמה האלה".

ממדאני המשיך ועשה שימוש בכל הזדמנות כדי להפנות את תשומת הלב אל העזתים ואת הגינוי אך ורק לעבר ישראל: "שלוש שנים אחרי, עלינו לסרב לקבל עולם שבו כיבוש ואפרטהייד נמשכים, שבו פשעי מלחמה נענים בחסינות, וממשלתנו הפדרלית ממשיכה בשותפותה עם כל משלוח נשק".

לבסוף חתם ממדאני את דבריו, שוב ללא אזכור בודד לסבל הישראלי: "לכבוד המתים, עלינו להיאבק לעולם שבו כל אדם יכול לחיות בחירות, בביטחון ובכבוד".