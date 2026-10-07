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הפתעה מעבר לגבול: עצרת זיכרון ל-7 גם בסוריה

הדרוזים של א-סוודיא ממשיכים בתמיכתם בישראל, וקיימו מוקדם יותר עצרת סולידריות וזיכרון לרגל 3 שנים לשביעי לאוקטובר

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כמה קילומטרים מעבר הגבול עם סוריה, עצרת זיכרון מפתיעה התקיימה במרכז המחוז הדרוזי של דרום סוריה א-סווידא. התושבים הדרוזים התכנסו במקום עם דגלי ישראל, תמונות של ראש הממשלה נתניהו, מסרי גינויי לטרור ומסרים לזכר הנרצחים לאורך המלחמה.

במהלך העצרת נקראו מסרי תמיכה בישראל, התנופפו דגלי ישראל ותמונות של ראש הממשלה ואף באנרים עם מסרים על סבל משותף של הדרוזים והישראלים בידיהם של המשטרים הערבים במרחב.

בנוסף הניפו הדרוזים במקום את תמונותיהם של 12 הילדים הדרוזים אשר נרצחו בידיי חיזבאללה בעת פגיעת רקטת חיזבאללה במגרש הכדורגל במג'דל שמס ב-27 ביולי 2024.
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