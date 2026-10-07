טראמפ מזהיר: מי שיטיל סנקציות על ישראל יסבול

הנשיא טראמפ שיגר לאחרונה איום שהרעיד את הכיסאות של מנהיגים באירופה.

על פי עיתון הטלגרף הבריטי, גורמים יודעי דבר בשירותים הדיפלומטיים בבירות אירופה מאשרים כי ארצות הברית העבירה איום ישיר מהנשיא טראמפ אל כלל בעלות הברית האירופאיות והמערביות שפעלו נגד ישראל.

גורמים מקורבים לשיחות בין הצדדים מדווחים כי הנשיא טראמפ הבהיר באופן חד וברור כי כל הפעלת סנקציות כלכליות כנגד ישראל וכל הטלת עיצומים על יהודה ושומרון תוביל גם להטלת סנקציות אמריקאיות כבדות בתגובה.

מצד האמריקאים, מדינות רבות כבר מחזיקות בחוקי איסור חרם נגד ישראל ויהודה ושומרון, דבר שצפוי להפעיל אוטומטית עיצומים על אותן מדינות, אך כעת טראמפ הבהיר כי גם הממשל בבית הלבן יטיל עיצומים מקבילים בתגובה למהלכים נוספים בכיוון זה.