סרוגים
חדשות בעולם

טראמפ מזהיר: מי שיטיל סנקציות על ישראל יסבול

גורמים באירופה חושפים כי הנשיא טראמפ שיגר לאחרונה איום חריף נגד כל מדינה שתטיל סנקציות על ישראל או עיצומים על יהודה ושומרון

4 תגובות
עקבו אחרינו ב -
פגישת נתניהו-טראמפ (צילום: מעיין טואף/ לע״מ.)

הנשיא טראמפ שיגר לאחרונה איום שהרעיד את הכיסאות של מנהיגים באירופה.

על פי עיתון הטלגרף הבריטי, גורמים יודעי דבר בשירותים הדיפלומטיים בבירות אירופה מאשרים כי ארצות הברית העבירה איום ישיר מהנשיא טראמפ אל כלל בעלות הברית האירופאיות והמערביות שפעלו נגד ישראל.

גורמים מקורבים לשיחות בין הצדדים מדווחים כי הנשיא טראמפ הבהיר באופן חד וברור כי כל הפעלת סנקציות כלכליות כנגד ישראל וכל הטלת עיצומים על יהודה ושומרון תוביל גם להטלת סנקציות אמריקאיות כבדות בתגובה.

מצד האמריקאים, מדינות רבות כבר מחזיקות בחוקי איסור חרם נגד ישראל ויהודה ושומרון, דבר שצפוי להפעיל אוטומטית עיצומים על אותן מדינות, אך כעת טראמפ הבהיר כי גם הממשל בבית הלבן יטיל עיצומים מקבילים בתגובה למהלכים נוספים בכיוון זה.
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
4
שושי
לפני 39 דקות

בנימין נתניהו, מזל שטראמפ עובד בשביל ישראל! הממשלה שלך עסוקה רק בכיסאולוגיה! האזרחים הפשוטים סובלים מהפקרות ניהולית
הצטרפו אלינו