תביעת ענק נגד ראש השב״כ לשעבר רונן בר

אלקנא פדרמן, ששימש כקב״ט פסטיבל הנובה ונפצע במהלך מתקפת 7 באוקטובר, הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעת נזיקין בסך 2.5 מיליון שקלים נגד ראש השב״כ לשעבר רונן בר.

בתביעה נטען כי התנהלותו של בר בשעות שקדמו למתקפה הייתה רשלנית, וכי מידע מודיעיני שהיה בידיו לא הועבר במלואו לגורמים שהיו יכולים לפעול לפינוי המסיבה.

לפי כתב התביעה שהובא בווינט, במהלך הלילה שלפני המתקפה התקבלו בשב״כ כמה אינדיקציות חריגות, ובהן הפעלה של עשרות עד מאות כרטיסי SIM ישראליים שהוכנו לפי הנטען עבור מחבלי חמאס, תנועות חריגות של בכירי הארגון ושינויים בדפוסי התקשורת. עוד נטען כי מקור אנושי דיווח על התכנסות פעילי חמאס במסגדים ובנקודות מפגש, וכי המידע הועבר עד לבר.

לטענת פדרמן, דווקא המידע מהמקור האנושי לא הוצג בדיון הערכת מצב שנערך בפיקוד הדרום בסביבות השעה 03:00. בתביעה מכונה מידע זה "שובר שוויון", שלפי הנטען היה עשוי לשנות את האופן שבו פורשו יתר הסימנים המודיעיניים. התובע מצביע גם על החלטתו של בר להזעיק לדרום את צוות "טקילה" של השב״כ, וטוען כי הדבר מלמד שבר עצמו נערך לאפשרות של חדירה לשטח ישראל.

פדרמן טוען כי בר "לא העביר דיווח מלא לפיקוד דרום", וכי אילו מלוא המידע היה מועבר, הצבא היה נערך אחרת וגם פסטיבל הנובה היה מקבל התייחסות שונה. עוד נטען כי בר היה צריך להתריע ישירות בפני המשטרה שאבטחה את האירוע על אפשרות לחדירה או לחטיפה, אך "ברשלנותו, לא נקף אצבע למען הגנת משתתפי הפסטיבל ובכללם התובע".

פדרמן טוען כי אילו נמסרה התרעה מתאימה, "המסיבה הייתה מופסקת והמתחם היה מפונה שעות לפני תחילת ירי הרקטות והחדירה", וכי פציעתו הייתה נמנעת. בתביעה הוא דורש פיצוי בגין נזק גופני ונפשי, הפסדי השתכרות, כאב וסבל.